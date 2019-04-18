BİLSEM taramasına 800 bine yakın öğrenci katıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarının ilk aşaması olan grup tarama sürecine, geçen yıla göre dört kat artışla yaklaşık 800 bin öğrencinin katıldığını belirtti. Türkiye genelinde tablet bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen grup tarama uygulama süreci sonuçları, 19 Nisan’da bakanlığın internet sitesinden saat 15.00'te açıklanacak. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, BİLSEM'lerin, özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla hizmet sunduğunu söyledi. Grup tarama uygulamalarının 19 Ocak'ta başladığını hatırlatan Bilgili, "Türkiye'nin özel yetenekli öğrencileri kendileri, aileleri, oluşturdukları insan kaynağı havuzu ve ülkenin geleceği açısından önemli. Bilim ve Sanat Merkezleri özel yetenekli öğrencilerimize bir destek eğitim modeli sunuyor. Bu da yerli, kendimize göre oluşturduğumuz bir model" dedi.

‘EN ÖNEMLİ HUSUS ÇOCUKLARIMIZIN TANILANMASI’

Özel yetenekli öğrencilerin okullarındaki derslerinin ardından kayıtlı oldukları BİLSEM'lere gelerek orada kabiliyetleri doğrultusunda için kendileri oluşturulan özel eğitim programını aldıklarını anlatan Bilgili, şunları söyledi:

"Burada en önemli husus çocuklarımızın tanılanması. Tanılamanın birinci aşamasında sınıf öğretmeni öğrencileri aday gösteriyor. Aday gösterdikten sonra bütün çocuklarımız tablette grup tarama uygulamasından geçiyorlar. Orada Türkiye ortalaması üzerinden belli bir barajı aşan öğrencilerimizi 19 Nisan’da ilan edeceğiz. Bu aşamanın ardından da öğrencimiz müzik, resim veya genel zihinsel yetenek alanından değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu uygulamalar kendi illerinde olacak."

Tanılamayı ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıftan itibaren başlattıklarını belirten Bilgili, öğrencilerin resim ve müzik yeteneğinden yaşadıkları illerde oluşturulan alanında uzman yetkililerin yer aldığı komisyonlarca bireysel değerlendirmeye alınacağını, genel zihinsel yetenekten aday gösterilen öğrencilerin de yine kendi illerindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) bireysel değerlendirmeye tabi tutulacağını söyledi. Bilgili, BİLSEM'lere yerleştirilecek öğrencilerin bu süreçlerin ardından belirlenip ilan edileceğini bildirdi.

‘YAKLAŞIK 800 BİN ÖĞRENCİ TANILAMA SÜRECİNE DAHİL OLDU’

Genel Müdür Ahmet Emre Bilgili, 2002'de Türkiye'de sadece 17 BİLSEM bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 139 BİLSEM var. BİLSEM'lerin sayısının artırılması öğrencilerin erişebilirliği açısından önemli. Çünkü çocuğumuz kendi okulundaki derslerinin ardından gideceği için BİLSEM'in kendine mümkün olduğunca yakın bir konumda olması gerekiyor. BİLSEM'ler şu an bütün illerimizde ve büyük ilçelerimizde var. Örneğin, İstanbul'da 13 BİLSEM bulunuyor. Bu sayıyı daha da artırmamız, İstanbul'da, büyük şehirlerimizde bütün ilçelerimize BİLSEM'leri açmamız lazım. İzmir'de, Adana'da, Ankara'da artırıyoruz. Önemli olan erişebilirliği mümkün kılmak.

139 BİLSEM'de 43 bin öğrencimiz var. Bu sayı gelecek yıl daha da artmış olacak. Çünkü bu sene tanılama sürecine dahil olan öğrenci sayımız dört kat arttı. Yaklaşık 800 bin öğrenci tanılama sürecine dahil oldu. Öğrenci sayımızın artmasını biz de istiyoruz ve ona göre BİLSEM'leri yaygınlaştırıyoruz. Havuzumuzu daha kaliteli ve daha farklı projelerde kullanılabilir hale getiriyoruz.

MEZUN OLUP KAYBOLMALARINI İSTEMİYORUZ

BİLSEM'ler Türkiye'nin geleceği açısından önemli. Her ülkenin özel yetenekli potansiyeli kıt bir kaynaktır. Bu kaynak iki açıdan önemli. Birincisi, tanılama yapıp tespit edeceksiniz, sonra onları en güzel şekilde eğiteceksiniz ve devletine, ülkesine, milletine bağlı bir birey olarak yetiştireceksiniz. Biz de bu konularda hassas ve duyarlı olmaya çalışıyoruz.

Bu süreçte aileler, öğretmenler ve merkezlerin teknik kapasitesi çok önemli. Türkiye genelinde BİLSEM mezunlarını da dikkate alıyoruz. Böyle bir planlamayla hareket ediyoruz. Çünkü sadece BİLSEM'den mezun olup ondan sonra da öğrencilerin kaybolmasını istemiyoruz. Öğrencileri hayatının sonuna kadar takip etmemiz gereken bir birey olarak görüyoruz."

BU YIL 134 BİN 701 ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Öte yandan bakanlığın verilerine göre, bu yıl grup tarama sürecinin ardından yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınan öğrenci sayısında üç katın üzerinde artış kaydedildi. Bu yılın eğitim-öğretim dönemi için genel zihinsel yetenekten 78 bin 707, resim yeteneğinden 40 bin 539 ve müzik yeteneğinden de 15 bin 455 olmak üzere toplam 134 bin 701 öğrenci bireysel değerlendirmeye alındı. Bu sayı 2017-2018 eğitim öğretim döneminde genel zihinsel yetenekte 23 bin 405, resim yeteneğinde 9 bin 709, müzik yeteneğinde 5 bin 58 ve toplamda 38 bin 172 oldu. Gelecek yılın eğitim öğretim dönemine yönelik BİLSEM'lere öğrenci seçim süreci, ilkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıfa devam edip genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin e-Okul sistemi üzerinden sınıf öğretmenleri tarafından 3-14 Aralık tarihlerinde aday gösterilmesiyle başlamıştı. 19 Nisan’da sonuçları açıklanacak grup tarama uygulamasında baraj puanın üzerinde puan alan öğrenciler aday gösterildikleri yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.