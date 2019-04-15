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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
15.04.2019 - 10:19, Son Güncelleme:/

BİLSEM sınav sonuçları için geri sayım başladı! Resmi tarih açıklaması

Özel yetenek sahibi çocukların bu yeteneklerinde uzmanlaşmasına olanak sağlayan BİLSEM için gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan değerlendirme sonucuna göre velilerin erişimine açılacak olan BİLSEM sınav sonuçları için geçtiğimiz günlerde tarih açıklaması gelmişti. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BİLSEM sınav sonuçları için geri sayım başladı! Resmi tarih açıklaması
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği BİLSEM sınavının ardından velilerin dikkati sınav sonuçları aşamasına çevrildi. Veliler, BİLSEM sınav sonuçları açıklamasına göre sonraki aşamaya yönelik hazırlıklarına başlayacak. Peki, BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

Normal şartlarda mart ayının son günlerinde erişime açılması beklenen BİLSEM sonuçları, grup tarama işlemlerinin uzaması dolayısıyla nisan ayına ertelendi. 19 Nisan'a ertelenen BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“BİLSEM tanılama sürecinde gerçekleşen başvuru sayısının öngörülenin çok üzerinde olması nedeniyle grup tarama uygulama süreci uzatılmış, takvim değişikliği zorunlu hâle gelmiştir.

25/12/2018 tarihinde onaylanan yeni takvim sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmıştır. Paylaşılan takvimde de belirtildiği üzere grup tarama uygulama sonuçlarının açıklanma tarihi 19 Nisan 2019’dur.”

BİLSEM sınav sonuçları için geri sayım başladı Resmi tarih açıklaması

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