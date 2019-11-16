BİLSEM öğretmenlerine yüksek lisans imkânı
MEB, BİLSEM’lerde görevli öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimi için kapsamlı bir paket program hazırlandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "BİLSEM'lerde görev yapan ve lisansüstü eğitim yapmamış öğretmenlerimize, uzaktan eğitim yoluyla yüksek lisans eğitimi imkânı sağlayabilmek için yaptığımız çalışmalarda da son aşamaya geldik” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimi için kapsamlı bir paket program hazırladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bu yıl sektörlerle kurdukları işbirlikleri sonucunda mesleki gelişim eğitimi alan mesleki ve teknik ortaöğretim öğretmenlerinin sayısının geçen yıla göre altı kat arttığını söyledi.
‘595 BİLSEM ÖĞRETMENİNE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ’
Aynı yaklaşımı BİLSEM'lerde görevli öğretmenler için uygulamaya başladıklarını belirten Özer, şöyle konuştu: "Bu kapsamda yaptığımız işbirlikleri çerçevesinde, BİLSEM'lerde görevli öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimini ülkemizin deneyimli kurum ve kuruluşlarının desteğiyle tamamlayacağız. İlk olarak 595 BİLSEM öğretmenine mesleki gelişim eğitimi verilecek. BİLSEM'lerde görev yapan 142 bilişim teknolojileri öğretmenine HAVELSAN, 200 görsel sanatlar öğretmenine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 172 müzik öğretmenine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, 81 teknoloji ve tasarım öğretmenine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından eğitim verilecek. Kurumların, öğretmen eğitimlerine verdiği destek önemli. Öğretmenlerimizin eğitimine destek veren İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'ya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'ye, HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay'a ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu süreçleri başarıyla yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ve çalışma ekibine de teşekkür ediyorum.
UZAKTAN EĞİTİMLE YÜKSEK LİSANS
Mesleki gelişim eğitimlerinin yanında BİLSEM'lerde görev yapan öğretmenlerin lisansüstü eğitimlerini de destekliyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. BİLSEM'lerde görev yapan ve lisansüstü eğitim yapmamış öğretmenlerimize uzaktan eğitim yoluyla yüksek lisans eğitimi imkânı sağlayabilmek için yaptığımız çalışmalarda da son aşamaya geldik. Yakında bu imkânı da sağlamış olacağız."
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