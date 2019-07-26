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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
26.07.2019 - 11:56, Son Güncelleme:/

BİLSEM öğretmenlerine ‘3D’ eğitimi

MEB, BİLSEM öğretmenlerinin geleceğin mesleği olarak tanımlanan ‘3D’ yazılımları konusunda uluslararası eğitimlere alınmasını sağlayacak projeyi hayata geçiriyor. Avrupa Komisyonu ve Portekiz Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen ‘Geleceğin Eğitiminde 3D Yazıcıların Kullanılması Projesi’ kapsamında yürütülecek çalışmayla, öğrencilerin analitik ve matematik becerilerini geliştirebilmek için öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin uluslararası düzeyde artırılması hedefleniyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öncülüğünde başlatılan projeyle özel yetenekli öğrencilere hizmet veren Bilim ve Sanat Merkezleri’ndeki (BİLSEM) öğretmenler için geleceğin mesleği olarak tanımlanan ‘3D’ yazılımları konusunda uluslararası modelleme kursları düzenlenecek. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve ‘Okul Eğitiminde Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İş Birliği Programı’ kapsamında Avrupa Komisyonu ve Portekiz Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen ‘Geleceğin Eğitiminde 3D Yazıcıların Kullanılması (3DP) Projesi’ hayata geçirilecek.

2023 Eğitim Vizyonu'ndaki ‘dijital öğrenme materyalleri geliştiren lider öğretmenlerin desteklenerek teşvik edilmesi’ ve ‘ileri öğrenme ortamları için materyal ve model geliştirme çalışmaları yapılması’ hedefleri doğrultusunda oluşturulan proje, uluslararası alanda uygulanacak.  Projeyle özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı BİLSEM’dekilerin analitik ve matematik becerileri ile mekansal farkındalıklarını geliştirebilmek için öğretmenlerin dijital yeterliliklerinin uluslararası düzeyde artırılması amaçlanıyor.

7 ÜLKE ORTAKLIĞINDA ‘UZMAN ÖĞRETMENLER AĞI’ KURULACAK
24 ay sürmesi planlanan 3DP Projesi kapsamında Türkiye'nin yanı sıra Portekiz, Romanya, Polonya, İspanya, Yunanistan, İtalya'daki okullar, iş dünyası, üniversiteler gibi farklı sektör temsilcilerinin katılımıyla eğitim alanında sektörler arası işbirlikleri desteklenecek. Bu çerçevede dünyada endüstri alanında yakın geleceğin olmazsa olmazı olarak görülen ‘3D’ yazılım eğitimlerine yönelik yenilikçi yaklaşımları içeren öğretmen rehber kitabı hazırlanacak. Kitap, projeye ortak ülkelerin eğitim mevzuatlarına uygun olarak tasarlanacak ve her ülkenin kendi dilinde yayımlanacak. Ayrıca ülkeler arası fikir alışverişi yaparak okullarda dijital dönüşümü sağlayabilmek amacıyla uluslararası ‘3DP Uzman Öğretmenler Ağı’ kurulacak ve öğretmenler için uluslararası çapta 3D modelleme kursu düzenlenecek.

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