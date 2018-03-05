BİLSEM öğrencisinden ‘akıllı hız kontrol sistemi’

Ortaokul 6’ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Enes Önderer, araçların yavaşlaması gereken yerde hızını düşüren bir sistem geliştirmeyi tasarladı.

Okuldan arta kalan zamanda Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) haftada 2 gün eğitim gören Önderer, fizik öğretmeni Necmi Karakış'ın da yardımıyla yaklaşık 1.5 ayda, oyuncak araba ve yol düzeneğinde, projesini uyguladı.

‘Akıllı hız kontrol sistemi’ adını verdiği projesinde arabaya ‘arduino uno’ kart koyan, yazılımını da geliştiren Önderer, aynı kart ve yazılım sistemini araç için özel dizayn ettiği yola da yerleştirdi.

İki düzeneğin birbirine bağlantılı hale getirildiği projede kartın yerleştirildiği araba, yoldan geçerken tabela ya da yola yerleştirilen karttaki hız sınırını okuyarak, hızını otomatik yavaşlatıyor. O noktayı geçen araba, bir süre sonra tekrar hızlanıyor.

Projesiyle TÜBİTAK'a başvuran Önderer, bunun yaygınlaştırılıp hızdan kaynaklı kazaların önlenmesini istiyor.

Kazalardan etkilenip böyle bir proje hazırladığını belirten Önderer, "Eve giderken kavşakta hız yüzünden kaza olacaktı. Orada hız sınırı 30'du ama araç hızlıydı. Ben bu olayı görünce 'Neden kazaları azaltabilecek bir proje yapmıyorum' diye düşündüm ve bu projeyi geliştirdim. Oyuncak bir arabaya ‘arduino uno’ kart, motor sürücüsü ve devreye güç veren pil yerleştirdim. Arabanın altına da bir kart okuyucu yerleştirdim. Yolda da arabanın hızının azalmasını veya artmasını istediğimiz yerlere kartlar koydum. Bu kart okuyucumuz yoldaki kartları okuyor ve oradaki kartın koduna göre hızını artırıyor veya azaltıyor. Şoför, yoldaki hız ya da tabeladaki hız kuralına uyarsa bu sistem devreye girmeyecek. Kart okuyucu, tabelanın 1-2 metre gerisinde olacak, şoför hız sınırına uymadığı zaman araba ona göre hızını azaltacak. Böylece kazalar azalmaya başlayacak" dedi.

"PROJEM İNSANLIK İÇİN KULLANILSIN İSTİYORUM"

Önderer, projesinin tüm yol ağlarında kullanılabileceğini savunarak, "Projemi tüm insanlığın kullanmasını istiyorum çünkü kazalar sadece bir bölgede değil, tüm dünyada oluyor. Projemin uygulanabileceği araba ve yollar ne kadar çok olursa kazalar da o kadar önlenir. Her üretilen arabaya ve yollara sadece bu kartlar yerleştirilse proje kolaylıkla uygulanabilir" diye konuştu.

Önderer, 30 lira harcayıp hazırladığı projesiyle TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na başvurduğunu söyledi.

Projesinin uygulanmasının ve yaygınlaştırılmasının en büyük hayali olduğunu anlatan Önderer, "Projem TÜBİTAK'tan geçmese bile bunun insanlık için kullanılmasını çok istiyorum" dedi.

BİLSEM Müdürü Adem Uzun da öğrencilere yaklaşık 2 yıldır kodlama eğitimi verildiğini belirterek, "Bu projeleri özellikle ülkemizde ya da uluslararası alanda yaygınlaştırarak insanlığın hizmetine sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.