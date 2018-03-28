BİLSEM öğrencilerinden ‘robotik ev terliği’

Muş Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri Nisa Nur Yalçınkaya ve Erdem Mengilli, TÜBİTAK bu yıl 12'ncisi düzenlenen ‘Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri’ kapsamında ‘Görme Engelliler İçin Robotik Ev Terliği’ projesi hazırladı.

Görme engellilerin bastona ihtiyaç duymadan yürümelerini sağlamak amacıyla hazırlanan proje için ilk olarak kod şeması oluşturan öğrenciler, alıcı ve verici sensörleri de terlik tabanının içerisindeki düzeneğe yerleştirdi.

Proje, içerdiği ses kontrol kartı, mesafe algılama ve çizgi izleme sensörleri sayesinde yoldan çıkıldığında siren sesiyle, önüne engel çıktığında ise “Dikkat engel var” sesli uyarısıyla görme engellileri yönlendirerek kaza riskini azaltıyor.

"ROBOTİK TERLİK KAZA RİSKİNİ AZALTACAK"

Nisa Nur Yalçınkaya, görme engellilerin hayat mücadelesinden etkilenerek proje geliştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Birçok engellinin destek almadan yürüyemediğini belirten Yalçınkaya, "Biz de robot projelerinde kullanılan bazı elemanları kullanarak engelli bireylerin belli bir yolda ilerlemesini sağlamak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla proje yaptık. Siren ve uyarı sesiyle görme engelliler yolda artık rahatça ilerleyebiliyor" dedi.

Erdem Mengilli ise yoldaki engelleri uyaran bir ev terliği geliştirdiklerini anlatarak "Geliştirdiğimiz projeyle görme engelliler kaldırımlarda sarı yolları artık daha rahat kullanabilecek çünkü projemizle kaza riski tamamen azalıyor" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL AYAKKABI HALİNE GETİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Öğrencilerin proje danışmanı fen bilgisi öğretmeni Mehmet Nuri Uçar da kodlama yöntemini kullanarak görme engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları fiziksel engelleri ortadan kaldırmak istediklerini söyledi.

Projeyi üç ayda tamamladıklarını anlatan Uçar, şöyle konuştu:

"Terliği sadece ev içerisinde kullanmak için tasarlamadık. Amacımız engellilerin özgüvenlerini kazanmalarını sağlamak. Bu nedenle sarı çizgileri de algılayan bir sensörü ayakkabıya entegre ederek dışarıda da kullanmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl öğrencilerimle ayakkabı haline getirmeyi planlıyoruz. Kodlamadaki eksiklerini de geliştirip, seri üretimiyle engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz."