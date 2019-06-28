BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih bilgisi var mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih bilgisi var mı?
GeriEğitim BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih bilgisi var mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
28.06.2019 - 17:17, Son Güncelleme:/

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih bilgisi var mı?

BİLSEM mülakat sonuçları, bireysel değerlendirme aşamasına dahil olan öğrencilerin velileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 22 Nisan ile 12 Temmuz tarih aralığında gerçekleştirilmeye devam eden BİLSEM mülakatları için sonuçlar, araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih bilgisi var mı?
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

BİLSEM mülakat sonuçları geri sayım başladı. Eğilimlerinin olduğu bölümlerde eğitim almak isteyen öğrenciler için gerçekleştirilen BİLSEM mülakatları için son evreye girildi. BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları ile birlikte birçok öğrenci, kayıt hakkında elde edip edemeyeceğini öğrenecek. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Nisan tarihinde başlayan ve 12 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan BİLSEM mülakatlarının ardından gözler sonuç ekranına çevrilecek. BİLSEM mülakat sonuçları 19 Temmuz tarihinde bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulacak.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?

Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler; öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde, bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır.

Görsel sanatlar, Müzik yetenek, Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmelerin sonuçları, değerlendirmeyi yapan uzman tarafından MEBBİS modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecek.

Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirme “sonuç puanı” açıklanmayacak.

KAYITLAR 19 AĞUSTOS-6 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih bilgisi var mı?
BM’den Türkiye’ye uluslararası eğitim merkezi
İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı
Başarılı öğrencilere burs imkânı