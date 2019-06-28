BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih bilgisi var mı?
BİLSEM mülakat sonuçları, bireysel değerlendirme aşamasına dahil olan öğrencilerin velileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 22 Nisan ile 12 Temmuz tarih aralığında gerçekleştirilmeye devam eden BİLSEM mülakatları için sonuçlar, araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman ve nereden öğrenilir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BİLSEM mülakat sonuçları geri sayım başladı. Eğilimlerinin olduğu bölümlerde eğitim almak isteyen öğrenciler için gerçekleştirilen BİLSEM mülakatları için son evreye girildi. BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları ile birlikte birçok öğrenci, kayıt hakkında elde edip edemeyeceğini öğrenecek. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
22 Nisan tarihinde başlayan ve 12 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan BİLSEM mülakatlarının ardından gözler sonuç ekranına çevrilecek. BİLSEM mülakat sonuçları 19 Temmuz tarihinde bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulacak.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?
Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler; öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde, bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır.
Görsel sanatlar, Müzik yetenek, Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmelerin sonuçları, değerlendirmeyi yapan uzman tarafından MEBBİS modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecek.
Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirme “sonuç puanı” açıklanmayacak.
KAYITLAR 19 AĞUSTOS-6 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA
Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.
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