BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakanlık bilgisi
BİLSEM mülakat sonuçları, bireysel değerlendirme sürecine dahil olan birçok öğrencinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kayıt hakkı elde edip edemeyeceğini BİLSEM mülakat sonuçları bilgisine göre öğrenebilecek olan öğrenciler, buna göre kayıt işlemleri için harekete geçecek. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bazı bilgiler
Yetkin oldukları alanda özel eğitim görmek isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı BİLSEM mülakat sonuçları, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanması beklenen BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları, öğrenci bilgileri ile öğrenilebilecek. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
22 Nisan tarihinde başlayan ve 12 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan BİLSEM mülakatlarının ardından gözler sonuç ekranına çevrilecek. BİLSEM mülakat sonuçları 19 Temmuz tarihinde bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulacak.
BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR?
Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak değerlendirmeler; öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinde, bu merkezlerin uygun olmaması durumunda ise bilim ve sanat merkezlerinde yapılacaktır.
Görsel sanatlar, Müzik yetenek, Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmelerin sonuçları, değerlendirmeyi yapan uzman tarafından MEBBİS modülü üzerinden aynı gün içinde sisteme girilecek.
Genel zihinsel yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirme “sonuç puanı” açıklanmayacak.
KAYITLAR 19 AĞUSTOS-6 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA
Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında bilim ve sanat merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.
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