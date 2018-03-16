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    Bilim ve Sanat Merkezleri festivali 16 Nisan’da

    Hürriyet Eğitim
    16.03.2018 - 16:29 | Son Güncelleme:

    Tüm Bilim ve Sanat Merkezleri’nin katılımıyla, 16-20 Nisan arasında ‘Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali’ düzenlenecek.

    Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali, öğrencilerin ilgi alanları göz önünde bulundurularak güzel sanatlar, yaratıcı yazarlık, edebiyat, yazılım, yabancı dil, liderlik, mekatronik, astronomi ve uzay bilimleri, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji, havacılık, akıl ve zekâ oyunları, düşünce eğitimi, arkeoloji, şehir kültürü ve benzeri alanlarda ürettiklerini paylaşmaları, deneyim kazanmaları ve bu alanlarda iş birliğini artırmaları amaçlanıyor.

    16-20 Nisan’da ikincisi düzenlenecek festivale, bütün BİLSEM’ler katılacak. Festival kapsamında yarışma, sergi, atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenlenecek.

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    Etiketler: Fesitval , Eğitim , ÖĞRENCİ , ÖĞRETMEN , Bilim ve Sanat Merkezi
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