BİLSEM bireysel sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in verdiği tarih

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBİLSEM bireysel sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in verdiği tarih
GeriEğitim BİLSEM bireysel sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in verdiği tarih
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
10.07.2018 - 18:40, Son Güncelleme:

BİLSEM bireysel sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in verdiği tarih

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BİLSEM bireysel sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in verdiği tarih

BİLSEM bireysel sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu sınava katılım sağlayan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin girdiği 2018 BİLSEM sonuçları için geri sayım başladı. Peki, BİLSEM bireysel sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in verdiği tarih.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen BİLSEM bireysel değerlendirme sınavlarının ne zaman açıklanacağına yönelik soru işaretleri devam ediyor. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanacak.

SONUÇ TAKVİMİ DEĞİŞTİ

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin girdiği 2018 BİLSEM sonuçları için heyecan dorukta! Öğrenciler, 1, 2, ve 3. sınıflar bireysel sonuçlarını öğrenci kimlik numarası ile birlikte http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenecekler.  16-20 Temmuz tarih aralığında BİLSEM sonuçlarına itiraz edilebilecek. İtirazların değerlendirilmesi 23-27 Temmuz tarih aralığında gerçekleşecek. Öğrencilerin kayıt işlemi ise 03-07 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

21 Haziran itibariyle açıklanması beklenen BİLSEM yerleştirme sınav sonuçları, 13 Temmuz Cuma günü öğrencilerin erişimine açılacak.

SONUÇ SORGULAMA SAYFASI

BİREYSEL DEĞERLENDİRME

Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra ortalamanın üstünde puan alan öğrenciler yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre bireysel değerlendirmeye alınacak.
Grup tarama uygulamasında belirlenen ortalamayı geçerek yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek.
Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevu bilgileri 24 Nisan- 05 Mayıs 2017 tarihleri arasında e-okul sisteminde yayınlanacak ve öğrenci velisine okul müdürlüğü tarafından bildirilecek.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME İTİRAZI NASIL YAPILACAK

1.Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 21‐27 Haziran 2018 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.
2. Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili olarak veliyi bilgilendireceklerdir.
3. Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.
4.Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlarda öğrenci T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
5. Faksla ve e‐posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

BİLSEM bireysel sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB'in verdiği tarih

MEB'de devir teslim töreni

Eski mezunlara ‘Kristal Martı’ ödülü

Eski mezunlar yenileri yalnız bırakmadı