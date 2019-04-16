Bilkentli akademisyenlerden ‘Uzay Yolu’ hologramı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBilkentli akademisyenlerden ‘Uzay Yolu’ hologramı
GeriEğitim Bilkentli akademisyenlerden ‘Uzay Yolu’ hologramı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
16.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

Bilkentli akademisyenlerden ‘Uzay Yolu’ hologramı

Bilkent Üniversitesi’nden akademisyenler, bilimkurgu filmlerini aratmayan 3 boyutlu hologram teknolojisi geliştirdi. Daha net ve durulan açıya göre bozulmayan 3 boyutlu hologram oluşturmaya imkân veren yöntemin anlatıldığı makale, dünyanın saygın akademik dergilerinden Nature’da kapak oldu. Ekibin kıdemli üyesi Doç. Dr. Fatih Ömer İlday, bu teknolojinin otomotiv, mimari, mühendislik, optik ve 3 boyutlu yazıcılar gibi birçok alanda kullanılabileceğini söyledi.

Bilkentli akademisyenlerden ‘Uzay Yolu’ hologramı
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Yıldız Savaşları ve Uzay Yolu gibi bilimkurgu filmlerindeki gelişmiş 3 boyutlu hologram teknolojisinin öncüsünü, Bilkent Üniversitesi’nden bilim insanları geliştirmeyi başardı. Ekibin makalesi Nobelli bilim insanlarının yer almak için sırada beklediği Nature dergisinin alana özgü yayınlarından ‘Nature Photonics’te nisan ayının kapak konusu oldu. Dergide sadece dünya çapında dikkat çeken çok önemli araştırmalar yayımlanıyor. Ekibin kıdemli üyesi Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Doç. Dr. Fatih Ömer İlday, yeni teknolojiyi matematiksel hesaplamalarla mümkün kıldıklarını söylüyor. Hologramı yapmak için ucuz bir projektör kullandıklarını anlatan İlday, “Herkesin bulabileceği ucuz bir projektörle bunu yapmayı başardık. Artık çok daha net ve durduğunuz açıya göre bozulmayan, gerçeğe daha yakın, yeni 3 boyutlu bir hologram teknolojisi mümkün” diye konuştu.

İlday, projeyi Hürriyet’e şöyle anlattı:

Bilkentli akademisyenlerden ‘Uzay Yolu’ hologramı

BİLİMKURGU FİLMLERİ GERÇEK OLUYOR
Çocukken Yıldız Savaşları ve Uzay Yolu gibi filmlerde 3 boyutlu hologram teknolojisini görürdük. Bunlarda kahramanlar birbiriyle sanki aynı odadaymış gibi iletişim kurabiliyordu. Araştırmamızdan elde ettiğimiz sonuçlara bakınca, filmlerdeki bu teknolojiye oldukça yaklaştığımızı söyleyebilirim. Normalde 3 boyutlu hologramlar durduğunuz açıya göre bozulur. Yani önden baktığınızda kişinin yüzü normal görünürken, açınızı değiştirdiğinizde etki kaybolur. Bu, az sayıda resmin hologramlar yapılırken kullanılmasından kaynaklanan bir sorun. Bizim geliştirdiğimiz teknoloji, matematiksel hesaplamalarla 1000 ve üzerindeki resme kadar kullanmamıza imkân verdi. Bu da her açıdan 3 boyutlu hologramın net ve hiçbir şekilde bozulmadan görünmesini sağladı. Araştırma, üniversitemizde doktora sonrası çalışmalarını sürdüren Dr. Ghaith Makey, fizik bölümünden Dr. Onur Tokel ve benim katkılarımla, Ultrafast Optik ve Laser Laboratuvarı’nda (UFOLAB) bir yıl içinde tamamlandı.

UCUZ BİR PROJEKTÖRLE YAPTIK
Projenin maliyeti oldukça düşük. Herhangi bir yerden alabileceğiniz ucuz bir projektör cihazının çipini kullanarak, gerçeğe oldukça yaklaşmayı başaran 3 boyutlu bir hologram geliştirdik. Bu teknolojinin bir üst düzeye gelmesi biraz daha maliyetli olabilir. Dünyanın dikkatini çekmeyi başaran çalışmalarımız devam edecek. Bu teknoloji otomotiv, mimari, mühendislik, optik ve 3 boyutlu yazıcılar gibi birçok alanda kullanılabilir.

NATURE’DA YER ALMAK ÇOK ZOR
Nature Phonotics, prestiji çok yüksek bir dergi. Makalenizin burada yer alması oldukça zor. Değeri yüksek, böyle dergilerde olmak gurur verici. Bir akademisyen olarak, araştırmamızda lisansüstü düzeyde öğrencilerimizin de imzası olduğu için çok mutluyum. Gençlerimizin imzaları bu tür saygın dergilerde yer alabiliyor. Bu, onlar için çok kıymetli. Öğrencilerimiz bu sayede, Türkiye’de de önemli araştırmalar yapılabileceğini görüyor. Doktoranın illa yurtdışında yapılması gerekiyor gibi bir algı var. Bu, Türkiye için doğru değil. Ülkemizdeki lider üniversitelerde çok iyi işler yapılıyor. Eğer biz en iyi öğrencilerimizi en verimli çağlarında yurtdışına doktoraya göndermek yerine, tüm gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi burada tutabilirsek, Türk bilimi daha üst sıralara hızla tırmanacak.

TÜRKİYE’DE AKADEMİK ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİM
3 boyutlu yazıcılara yönelik projelerim var. Gerek Bilkent’in çalışma ortamından, gerekse devletin bilime desteğinden son derece memnunum ve çalışmalarıma Türkiye’de devam edeceğim.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Başarının yolu denemekten geçiyor

Bilkentli akademisyenlerden ‘Uzay Yolu’ hologramı

Geleceğin başaktörü öğretmen

MEB duyurdu: LGS başvuru süresi uzatıldı