Bilkentli akademisyenlerden ‘Uzay Yolu’ hologramı

Yıldız Savaşları ve Uzay Yolu gibi bilimkurgu filmlerindeki gelişmiş 3 boyutlu hologram teknolojisinin öncüsünü, Bilkent Üniversitesi’nden bilim insanları geliştirmeyi başardı. Ekibin makalesi Nobelli bilim insanlarının yer almak için sırada beklediği Nature dergisinin alana özgü yayınlarından ‘Nature Photonics’te nisan ayının kapak konusu oldu. Dergide sadece dünya çapında dikkat çeken çok önemli araştırmalar yayımlanıyor. Ekibin kıdemli üyesi Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü’nden Doç. Dr. Fatih Ömer İlday, yeni teknolojiyi matematiksel hesaplamalarla mümkün kıldıklarını söylüyor. Hologramı yapmak için ucuz bir projektör kullandıklarını anlatan İlday, “Herkesin bulabileceği ucuz bir projektörle bunu yapmayı başardık. Artık çok daha net ve durduğunuz açıya göre bozulmayan, gerçeğe daha yakın, yeni 3 boyutlu bir hologram teknolojisi mümkün” diye konuştu.

İlday, projeyi Hürriyet’e şöyle anlattı:

BİLİMKURGU FİLMLERİ GERÇEK OLUYOR

Çocukken Yıldız Savaşları ve Uzay Yolu gibi filmlerde 3 boyutlu hologram teknolojisini görürdük. Bunlarda kahramanlar birbiriyle sanki aynı odadaymış gibi iletişim kurabiliyordu. Araştırmamızdan elde ettiğimiz sonuçlara bakınca, filmlerdeki bu teknolojiye oldukça yaklaştığımızı söyleyebilirim. Normalde 3 boyutlu hologramlar durduğunuz açıya göre bozulur. Yani önden baktığınızda kişinin yüzü normal görünürken, açınızı değiştirdiğinizde etki kaybolur. Bu, az sayıda resmin hologramlar yapılırken kullanılmasından kaynaklanan bir sorun. Bizim geliştirdiğimiz teknoloji, matematiksel hesaplamalarla 1000 ve üzerindeki resme kadar kullanmamıza imkân verdi. Bu da her açıdan 3 boyutlu hologramın net ve hiçbir şekilde bozulmadan görünmesini sağladı. Araştırma, üniversitemizde doktora sonrası çalışmalarını sürdüren Dr. Ghaith Makey, fizik bölümünden Dr. Onur Tokel ve benim katkılarımla, Ultrafast Optik ve Laser Laboratuvarı’nda (UFOLAB) bir yıl içinde tamamlandı.

UCUZ BİR PROJEKTÖRLE YAPTIK

Projenin maliyeti oldukça düşük. Herhangi bir yerden alabileceğiniz ucuz bir projektör cihazının çipini kullanarak, gerçeğe oldukça yaklaşmayı başaran 3 boyutlu bir hologram geliştirdik. Bu teknolojinin bir üst düzeye gelmesi biraz daha maliyetli olabilir. Dünyanın dikkatini çekmeyi başaran çalışmalarımız devam edecek. Bu teknoloji otomotiv, mimari, mühendislik, optik ve 3 boyutlu yazıcılar gibi birçok alanda kullanılabilir.

NATURE’DA YER ALMAK ÇOK ZOR

Nature Phonotics, prestiji çok yüksek bir dergi. Makalenizin burada yer alması oldukça zor. Değeri yüksek, böyle dergilerde olmak gurur verici. Bir akademisyen olarak, araştırmamızda lisansüstü düzeyde öğrencilerimizin de imzası olduğu için çok mutluyum. Gençlerimizin imzaları bu tür saygın dergilerde yer alabiliyor. Bu, onlar için çok kıymetli. Öğrencilerimiz bu sayede, Türkiye’de de önemli araştırmalar yapılabileceğini görüyor. Doktoranın illa yurtdışında yapılması gerekiyor gibi bir algı var. Bu, Türkiye için doğru değil. Ülkemizdeki lider üniversitelerde çok iyi işler yapılıyor. Eğer biz en iyi öğrencilerimizi en verimli çağlarında yurtdışına doktoraya göndermek yerine, tüm gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi burada tutabilirsek, Türk bilimi daha üst sıralara hızla tırmanacak.

TÜRKİYE’DE AKADEMİK ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİM

3 boyutlu yazıcılara yönelik projelerim var. Gerek Bilkent’in çalışma ortamından, gerekse devletin bilime desteğinden son derece memnunum ve çalışmalarıma Türkiye’de devam edeceğim.