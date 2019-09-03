Bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştiriyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştiriyorlar
GeriEğitim Bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştiriyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
03.09.2019 - 13:20, Son Güncelleme:/

Bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştiriyorlar

Bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştiren Genç Profesyoneller Programı, İstanbul ve Ankara’nın ardından Gaziantep’te hayata geçirildi. Ücretsiz programdan yararlanma hakkı elde eden 25 öğrenci bir buçuk ay boyunca eğitim alacak.

Bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştiriyorlar
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Yazılım firması SAP Türkiye, bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirmek için Genç Profesyoneller Programı’nı İstanbul ve Ankara’nın ardından Gaziantep’te hayata geçirdi. Ücretsiz olarak gerçekleşecek programa başvuran 400 öğrenci arasından seçilen 25’i bir buçuk ay boyunca eğitim alacak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde, Gaziantep Sanayi Odası işbirliğiyle yürütülecek programda, teknik ve fonksiyonel eğitimlerin yanı sıra iletişim, sunum, tasarım odaklı düşünme gibi kişisel becerilerin gelişimi destekleniyor. Bugüne kadar dünya genelinde 22 ülkede 2 bin 200’den fazla gencin eğitim aldığını belirten SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, bu gençlerin yüzde 99’unun şirketin iş ortaklarında ya da müşterilerinde istihdam edildiğini söyledi. Eğitim sonunda verilen sertifikaların uluslararası tanınırlığının da olduğunu ifade eden Candan, şöyle konuştu:

“Bu çok değer verdiğimiz bir program. Bundan 18 yıl önce eğitimleri başlattığımızda orada eğitmenlik görevi de yaptım. Arkadaşlarımızın yıllar geçtikçe kendilerini, pazarı nasıl geliştirdiklerini, müşteriyi nasıl büyüttüklerini gördüm. Eğitim alacak öğrenciler çok değerli bir noktadalar. Çorbada tuzumuz olduğu için gurur duyuyorum. Eğitim alan arkadaşlara verilecek sertifikalar global bir sertifika. Yurtdışında iş imkânlarına da kapı açabilir. Eğer kendi şirketimi açacağım diye özel bir amacı yoksa hemen hemen hepsi önleri açık rollere gelme şansına sahip oluyor.”

Bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştiriyorlar

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YARIŞI
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen ise şunları söyledi:
“Dünyada dijital dönüşümü yakalama yarışı var. Hepimiz çok büyük çabalar sarf ediyoruz. Üniversite olarak biz de bu yarışı tamamlamak için boş alan bırakmamaya gayret ediyoruz. Bir buçuk ay sürecek eğitim programımız da bu yarışın kilometre taşlarından biri. 2023 hedeflerimiz var. Bunların içinde bilişim sektörünü de çok iyi kullanmak istiyoruz. Programın ücretsiz olması çok güzel.”

BAŞVURULAR ONLİNE ALINIYOR
Başvuruların online olarak gerçekleştirildiğini belirten şirketin Eğitim ve Gelişim Enstitüsü Program Yöneticisi Alp Gençkalan, başvuru sürecini şöyle anlattı:
“Online başvurunun ardından Dubai’deki yetenek ekibimiz, telefon görüşmesiyle motivasyonlarını ölçüyor. Sonrasında öğrenme yetkinliklerini anlamak için 30 dakika verilen ve 30 sorudan oluşan bir test gönderiyoruz. Burada başarılı olanlar yüz yüze ya da telefonla mülakata alınıyor. Hem İngilizce becerilerine hem de SAP danışmanı olma yolundaki motivasyonları, özgeçmişleri gibi konulara dikkat ederek seçiyoruz. Mezuniyetinin üzerinden en fazla üç yıl geçmeli ve ortalaması üç veya üzerinde olmalı. İşsiz ya da mezun olduğu alanın dışında farklı bir işte çalışıyor olması gerekiyor. Teknik ve fonksiyonel olarak iki danışmanlık var. Teknik danışmanlıkta daha çok mühendislik fakültelerine odaklanıyoruz. Fonksiyonel danışmanlıkta işletme, finans, insan kaynakları, pazarlama gibi fakültelere odaklanıyoruz.”

Şirket Danışmanlık Müdürü Doruk Korkusuz da eğitim sırasında da iş bulan öğrencilerin olduğunu belirterek, “Eğitim bitmeden iş bulan arkadaşlarımız var. Ankara’daki eğitimlerde program sırasında iş bulduğu için mezuniyetine gelemeyen dört arkadaşımız olmuştu” dedi.

ÖĞRENCİLER ANLATIYOR
Ayşe Sarukan: Dumlupınar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Staj yaparken yurtdışında nasıl iş bulabilirim diye sürekli internette araştırıyordum. Büyük şirketlerin profillerinde hep SAP’ı bilen mühendis istediklerini gördüm. ‘Bunu tamamlamam lazım’ dedim. Arkadaşım kurstan haberdar etti. Kendimi geliştirebilirim diye düşündüm. Seyahat etmeyi de seviyorum. Sınav ve mülakatlara girdim. Hepsi İngilizceydi. Burada olduğum için çok mutluyum.

Semih Bahadır Şerbetçi: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun oldum. Okuldaki öğretmenlerim bu programı söylediler, başvurdum. Kurumlara danışmanlık hizmeti sunmayı hedefliyorum. Böyle bir eğitimi kazanmak beni çok memnun etti.

Burcu Tiryaki: İskenderun Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezunum. Almanya’da Erasmus yapma imkanım oldu. Bu programı sürekli duyuyordum. Eğitimini alma fırsatı bulamamıştım. Makine mühendisi arkadaşlarımla konuştuğumda sürekli bu programı kullandıklarını söylüyorlar. Ben de bu eğitimi almak istedim. Gaziantep’te eğitim vereceklerini duyunca çok mutlu oldum.

Kerem Ozan Yılmaz: İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Bu eğitimi mezun olan arkadaşlarımdan duymuştum. Ne kadar önemli olduğunu ve geleceğinin parlak olduğunu söylemişlerdi. Mülakat ve sınavlardan geçtik. Burada olduğum için kendimi şanslı hissediyorum.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştiriyorlar
'İstanbul yeni eğitim öğretim yılına hazır'
YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı: Üniversite ek tercihleri ne zaman?
Kolay adımlarla E-Devlet ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?