Bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştiriyorlar

Yazılım firması SAP Türkiye, bilişim sektörüne nitelikli iş gücü yetiştirmek için Genç Profesyoneller Programı’nı İstanbul ve Ankara’nın ardından Gaziantep’te hayata geçirdi. Ücretsiz olarak gerçekleşecek programa başvuran 400 öğrenci arasından seçilen 25’i bir buçuk ay boyunca eğitim alacak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde, Gaziantep Sanayi Odası işbirliğiyle yürütülecek programda, teknik ve fonksiyonel eğitimlerin yanı sıra iletişim, sunum, tasarım odaklı düşünme gibi kişisel becerilerin gelişimi destekleniyor. Bugüne kadar dünya genelinde 22 ülkede 2 bin 200’den fazla gencin eğitim aldığını belirten SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, bu gençlerin yüzde 99’unun şirketin iş ortaklarında ya da müşterilerinde istihdam edildiğini söyledi. Eğitim sonunda verilen sertifikaların uluslararası tanınırlığının da olduğunu ifade eden Candan, şöyle konuştu:

“Bu çok değer verdiğimiz bir program. Bundan 18 yıl önce eğitimleri başlattığımızda orada eğitmenlik görevi de yaptım. Arkadaşlarımızın yıllar geçtikçe kendilerini, pazarı nasıl geliştirdiklerini, müşteriyi nasıl büyüttüklerini gördüm. Eğitim alacak öğrenciler çok değerli bir noktadalar. Çorbada tuzumuz olduğu için gurur duyuyorum. Eğitim alan arkadaşlara verilecek sertifikalar global bir sertifika. Yurtdışında iş imkânlarına da kapı açabilir. Eğer kendi şirketimi açacağım diye özel bir amacı yoksa hemen hemen hepsi önleri açık rollere gelme şansına sahip oluyor.”

DİJİTAL DÖNÜŞÜM YARIŞI

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen ise şunları söyledi:

“Dünyada dijital dönüşümü yakalama yarışı var. Hepimiz çok büyük çabalar sarf ediyoruz. Üniversite olarak biz de bu yarışı tamamlamak için boş alan bırakmamaya gayret ediyoruz. Bir buçuk ay sürecek eğitim programımız da bu yarışın kilometre taşlarından biri. 2023 hedeflerimiz var. Bunların içinde bilişim sektörünü de çok iyi kullanmak istiyoruz. Programın ücretsiz olması çok güzel.”

BAŞVURULAR ONLİNE ALINIYOR

Başvuruların online olarak gerçekleştirildiğini belirten şirketin Eğitim ve Gelişim Enstitüsü Program Yöneticisi Alp Gençkalan, başvuru sürecini şöyle anlattı:

“Online başvurunun ardından Dubai’deki yetenek ekibimiz, telefon görüşmesiyle motivasyonlarını ölçüyor. Sonrasında öğrenme yetkinliklerini anlamak için 30 dakika verilen ve 30 sorudan oluşan bir test gönderiyoruz. Burada başarılı olanlar yüz yüze ya da telefonla mülakata alınıyor. Hem İngilizce becerilerine hem de SAP danışmanı olma yolundaki motivasyonları, özgeçmişleri gibi konulara dikkat ederek seçiyoruz. Mezuniyetinin üzerinden en fazla üç yıl geçmeli ve ortalaması üç veya üzerinde olmalı. İşsiz ya da mezun olduğu alanın dışında farklı bir işte çalışıyor olması gerekiyor. Teknik ve fonksiyonel olarak iki danışmanlık var. Teknik danışmanlıkta daha çok mühendislik fakültelerine odaklanıyoruz. Fonksiyonel danışmanlıkta işletme, finans, insan kaynakları, pazarlama gibi fakültelere odaklanıyoruz.”

Şirket Danışmanlık Müdürü Doruk Korkusuz da eğitim sırasında da iş bulan öğrencilerin olduğunu belirterek, “Eğitim bitmeden iş bulan arkadaşlarımız var. Ankara’daki eğitimlerde program sırasında iş bulduğu için mezuniyetine gelemeyen dört arkadaşımız olmuştu” dedi.

ÖĞRENCİLER ANLATIYOR

Ayşe Sarukan: Dumlupınar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Staj yaparken yurtdışında nasıl iş bulabilirim diye sürekli internette araştırıyordum. Büyük şirketlerin profillerinde hep SAP’ı bilen mühendis istediklerini gördüm. ‘Bunu tamamlamam lazım’ dedim. Arkadaşım kurstan haberdar etti. Kendimi geliştirebilirim diye düşündüm. Seyahat etmeyi de seviyorum. Sınav ve mülakatlara girdim. Hepsi İngilizceydi. Burada olduğum için çok mutluyum.

Semih Bahadır Şerbetçi: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun oldum. Okuldaki öğretmenlerim bu programı söylediler, başvurdum. Kurumlara danışmanlık hizmeti sunmayı hedefliyorum. Böyle bir eğitimi kazanmak beni çok memnun etti.

Burcu Tiryaki: İskenderun Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezunum. Almanya’da Erasmus yapma imkanım oldu. Bu programı sürekli duyuyordum. Eğitimini alma fırsatı bulamamıştım. Makine mühendisi arkadaşlarımla konuştuğumda sürekli bu programı kullandıklarını söylüyorlar. Ben de bu eğitimi almak istedim. Gaziantep’te eğitim vereceklerini duyunca çok mutlu oldum.

Kerem Ozan Yılmaz: İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Bu eğitimi mezun olan arkadaşlarımdan duymuştum. Ne kadar önemli olduğunu ve geleceğinin parlak olduğunu söylemişlerdi. Mülakat ve sınavlardan geçtik. Burada olduğum için kendimi şanslı hissediyorum.