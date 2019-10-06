Bilime 'çak'
Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, Türkiye’de bilimin gelişmesi ve gençlerin teknolojiyle tanışması amacıyla düzenlenen 7’nci Konya Bilim Festivali yoğun ilgiyle karşılandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen festival, Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi Konya Bilim Merkezi’nde ‘Sen de yapabilirsin’ temasıyla açıldı. Festivalde, her yaştan ziyaretçiye yönelik 100’den fazla atölye çalışması yer alıyor. Festival kapsamında, robotik kodlama, borsa, 3 boyutlu yazıcılar, nanoteknoloji, biyoteknoloji, mühendislik ve mimarlık alanlarında eğitimler veriliyor. Üç gün süreli festivalin bugün son günü. Festivalde sergilenen Atak helikopteri ve TB2 SİHA ile Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünden eğitim uçakları katılımcıların dikkatini çekiyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay dün festival alanını ziyaret ederek etkinlik stantlarını inceledi. Prof. Dr. Mandal, 150 bin katılımcı hedeflendiğine işaret ederek, bunun heyecan verici olduğunu söyledi.
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