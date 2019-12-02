Bilim ve teknolojiyi TÜBİTAK Başkanı’ndan dinlediler
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal doğduğu mahallede öğrencilere bilim ve teknolojiyi anlattı. Prof. Dr. Mandal öğrencilere, "Popüler teknolojiler her zaman dönüştürücü etki yapmıyor. Dünyada yapay zeka popüler görülürken, akıllı enerji şebekelerinin dönüştürücü etki yapacağı belirtiliyor" dedi.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ‘TÜBİTAK Bilim Söyleşileri’ kapsamında, Eskişehir merkez Odunpazarı ilçesinde doğduğu mahalledeki öğrencilerle Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. ‘Kariyer Planlaması ve Başarı’ konulu söyleşide bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak kendi hayatından örnekler veren Mandal, çalışmanın ve hayal kurmanın anahtar kavramlar olduğunu söyledi.
‘5 YILDA 65 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI’
Doğduğu, ilk, orta ve lise eğitimini tamamladığı Eskişehir'de başlayan ve TÜBİTAK başkanlığına uzanan kariyer yolculuğunu anlatan Prof. Dr. Mandal, kendisinin de bir TÜBİTAK bursiyeri olduğunu anlattı. Bilim ve teknoloji farkındalığı yüksek, disiplinleri aşan bireylerin önemine değinen Mandal, şöyle konuştu:
"Popüler teknolojiler her zaman dönüştürücü etki yapmıyor. Dünyada yapay zeka popüler görülürken, akıllı enerji şebekelerinin dönüştürücü etki yapacağı belirtiliyor. TÜBİTAK Bilim Söyleşileri’nin, bilim insanlarını öğrencilerle buluşturarak toplumda bilim farkındalığını ve popüler bilim okuryazarlığını arttırmayı hedefleyen etkinlikler. Bu etkinlikler çerçevesinde temel bilimler, sosyal bilimler, teknoloji, mühendislik, sanat ve tasarım konularında farkındalık oluşturmanın yanı sıra hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri alanında uzman bir konuşmacının deneyimlerinden yola çıkarak anlamasına imkân sağlamak amaçlanıyor. TÜBİTAK'ın 2014'ten bu yana yürüttüğü ve 400'e yakın etkinlikle 65 binden fazla öğrenciye ulaştığı söyleşileri daha da yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Geleceğin teminatı olan öğrencileri bu ay sonuna kadar 81 ilde 955 söyleşide bilim insanlarıyla buluşturacağız.
ETKİNLİKLER 31 ARALIK’A KADAR DEVAM EDECEK
TÜBİTAK Bilim Söyleşileri için hazırlanan portalda (bilimsoylesileri.tubitak.gov.tr), 2019 yılı ikinci başvuru döneminde, çeşitli üniversitelerden konuşmacı olmak isteyen 748 öğretim üyesi ve etkinliklere ev sahipliği yapmak isteyen 81 şehirden toplam 1054 kurum, hazırlanan çevrimiçi başvuru sistemiyle etkinlik tercihlerini oluşturdu. Başvurular arasında birbirleri için uygun olanlar, zaman, yer, hedef kitle ve söyleşi konusu tercihlerine göre kontenjanlar dahilinde eşleştirildi. Tercihlerin uyuşmaması nedeniyle eşleştirme yapılamayan konuşmacı ve kurum temsilcilerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. 31 Aralık'a kadar sürecek binden fazla etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar, Bilim ve Sanat Merkezleri ile Bilim Merkezleri’nin ev sahipliği yapacak. Bilim Söyleşileri için belirli zamanlarda başvurular alındı. Bir sonraki başvuru döneminin şubat ayında olması planlanıyor. Konuşmacı olmak isteyen bilim insanları ve etkinliklere ev sahipliği yapmak isteyen kurumlar, başvuru ve ayrıntılı bilgi için TÜBİTAK Bilim Söyleşileri portalını ziyaret edebilir."
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