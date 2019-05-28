‘Bilim tohumları’ Datça’da
Kırsaldaki çocuklara bilimi sevdirmek ve bilim insanı olmalarını teşvik etmek isteyen ‘Bilim Tohumları Ekibi’nin bu yılki ilk durağı Datça oldu. Mustafa Kutluay İlkokulu’nun öğrencileriyle buluşan ekip, onlarla çeşitli bilimsel etkinlikler, ‘Sütün İçinde Dans Eden Renkler’ ve ‘Sihirli Peçete’ gibi deneyler yaptı. Ağustos sonuna kadar Kars, Ağrı, Isparta, Kilis, Sinop, Edirne, Yozgat, Osmaniye ve Batman’a da gidilerek 5 bin çocuğa ulaşılması planlanıyor.
Bilim Tohumları, 2014’te Bayer Genç Bilim Elçileri projesinin gezici birimi olarak Bayer ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle hayata geçirildi. Proje, kırsal alanlarda yaşayan çocuklara, bilimin günlük hayatlarının bir parçası olduğunu keşfetmelerini, olayları sorgulamalarını ve araştırmalarını amaçlıyor. 2014’ten bu yana yollarda olan proje, 411 bilim elçisiyle 16 bin 125 çocuğa ulaştı. Türkiye genelinde 80 il, 179 köye gidilerek 120 bin kilometre yol yapıldı.
‘AMAÇ ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU’
Ekip, araçta taşıdıkları portatif masa, sandalye, materyalleriyle gittikleri okullardaki çocuklarla eğlenceli deneyler yapıyor. Hazırlanan eğitim programına katılarak ‘Bilim Elçisi’ olan gönüllüler, çocukları soru sormak için cesaretlendiriyor ve bilimin, laboratuvara gerek duymadan her yerde olabileceğini onlara anlatıyor.
Bu etkinliğe katılabilmek için mezuniyet balosuna gitmeyen Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet son sınıf öğrencisi Ferhat Güzeltaş, bilim elçisi olma yolculuğunu şöyle anlatıyor:
“Üç yıldır TOG gönüllüsüyüm. Mezuniyet baloma katılamadım. Ama önemli değil. Amacım çocukların mutluluğu olduğu için gözüm kapalı Muğla’ya gelmeyi seçtim. TOG ile yaptığımız aktiviteler beni mutlu ediyor. Genelde dezavantajlı çocuklara yönelik olunca, hayatta bir amacım bulunduğunu fark ediyorum.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle