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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Büşra ATILGAN
28.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

‘Bilim tohumları’ Datça’da

Kırsaldaki çocuklara bilimi sevdirmek ve bilim insanı olmalarını teşvik etmek isteyen ‘Bilim Tohumları Ekibi’nin bu yılki ilk durağı Datça oldu. Mustafa Kutluay İlkokulu’nun öğrencileriyle buluşan ekip, onlarla çeşitli bilimsel etkinlikler, ‘Sütün İçinde Dans Eden Renkler’ ve ‘Sihirli Peçete’ gibi deneyler yaptı. Ağustos sonuna kadar Kars, Ağrı, Isparta, Kilis, Sinop, Edirne, Yozgat, Osmaniye ve Batman’a da gidilerek 5 bin çocuğa ulaşılması planlanıyor.

‘Bilim tohumları’ Datça’da
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Bilim Tohumları, 2014’te Bayer Genç Bilim Elçileri projesinin gezici birimi olarak Bayer ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle hayata geçirildi. Proje, kırsal alanlarda yaşayan çocuklara, bilimin günlük hayatlarının bir parçası olduğunu keşfetmelerini, olayları sorgulamalarını ve araştırmalarını amaçlıyor. 2014’ten bu yana yollarda olan proje, 411 bilim elçisiyle 16 bin 125 çocuğa ulaştı. Türkiye genelinde 80 il, 179 köye gidilerek 120 bin kilometre yol yapıldı.

‘Bilim tohumları’ Datça’da

‘AMAÇ ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU’
Ekip, araçta taşıdıkları portatif masa, sandalye, materyalleriyle gittikleri okullardaki çocuklarla eğlenceli deneyler yapıyor. Hazırlanan eğitim programına katılarak ‘Bilim Elçisi’ olan gönüllüler, çocukları soru sormak için cesaretlendiriyor ve bilimin, laboratuvara gerek duymadan her yerde olabileceğini onlara anlatıyor.

‘Bilim tohumları’ Datça’daBu etkinliğe katılabilmek için mezuniyet balosuna gitmeyen Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Sosyal Hizmet son sınıf öğrencisi Ferhat Güzeltaş, bilim elçisi olma yolculuğunu şöyle anlatıyor:
“Üç yıldır TOG gönüllüsüyüm. Mezuniyet baloma katılamadım. Ama önemli değil. Amacım çocukların mutluluğu olduğu için gözüm kapalı Muğla’ya gelmeyi seçtim. TOG ile yaptığımız aktiviteler beni mutlu ediyor. Genelde dezavantajlı çocuklara yönelik olunca, hayatta bir amacım bulunduğunu fark ediyorum.”

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