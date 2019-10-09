Bilim teknolojileri kurslarıyla 2 bin üniversite mezunu iş buldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen 'Nitelikli Bilgi Teknolojileri Uzman Yetiştirme Programı' kapsamında, dört yılda eğitim alan 2 bin 290 üniversite mezunu gencin yaklaşık 1946'sı istihdam edildi.

Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Eğitimleri Yöneticisi Erkan Hoyman, projeyle ilgili İŞKUR Nitelikli Bilgi Teknolojileri Uzman Yetiştirme Programı'nın, dijital ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik bir mesleki eğitim projesi olduğunu söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde Türkiye İş Kurumu ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında nitelikli bilişim uzmanları yetiştirildiğini belirten Hoyman, şunları anlattı:

"Bu kurslarla, bilişim sektörünün aradığı iş gücü niteliklerini göz önünde bulundurarak hazırlanan eğitimlerle her yıl binlerce kişi uluslararası sertifikalandırılıyor ve gelişen yüzlerce şirket için nitelikli iş gücü olanakları sağlanıyor. Nitelikli Bilgi Teknolojileri Uzman Yetiştirme Programı kapsamında, dünyada da Türkiye'de de hızla büyüyen bilişim sektörünün nabzı tutulup nitelikli çalışmalarla katma değer oluşturuluyor.

İŞKUR Nitelikli Bilgi Teknolojileri Uzman Yetiştirme Programı'nın büyük başarıya ulaşması ve katılımcıların neredeyse tamamının bilişim sektöründe son derece iyi imkânlarla nitelikli pozisyonlara yerleşmeleri neticesinde, genişletilerek büyüme kararı alındı. Bahçeşehir Üniversitesi yaklaşık sekiz yıldır İŞKUR ile birlikte mesleki eğitim kursları düzenliyor. Eğitim içerikleri de her yıl üniversite bünyesinde yapılan AR-GE çalışmaları neticesinde geliştirilerek nitelikli hale getirildi. Bu kapsamda siber güvenlik, bulut bilişim, sistem ve ağ yönetimi, web ve mobil programlama, kurumsal kaynak planlama (ERP) ve oyun programlama alanlarında eğitim veriliyor. 2015 yılında yürütülen proje kapsamında 350 öğrenciye eğitim verildi ve yüzde 85 oranında kursiyer istihdamı sağlandı. 2016 yılında 500 öğrenci bu kapsamda eğitilmiş ve yüzde 88 oranında istihdam edildi. Proje kapsamında 2017 yılında da 600 öğrenci eğitilerek yüzde 90 oranında istihdam sağlanırken, 2018 yılı projemiz kapsamında bu yıl Bahçeşehir Üniversitesi olarak 840 öğrenciye eğitim veriliyor. Bu öğrencilerin 495'i mezun oldu ve bu kursiyerlerimizin yüzde 70'i şu anda istihdam edildi. 345 öğrencinin de eğitimi devam ediyor. Toplama bakıldığında Nitelikli Bilgi Teknolojileri Uzman Yetiştirme eğitimleri kapsamında yüzde 45'i kadın olmak üzere 2 binden fazla öğrenci mesleki eğitim aldı ve yüzde 85 oranında istihdam sağlandı. 2015 yılından itibaren dört yılda eğitim alan 2 bin 290 üniversite mezunu gencin 1946'sı istihdam edildi."

ÜCRETSİZ KURSLAR GENÇLERİN UMUDU

Kursiyerlerden Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 2007 yılında mezun olan Asiye Aydın Dursun (29), uzun zaman iş aradığını ve bulamadığını anlattı. İstihdam konusunda korkuları olduğuna dikkati çeken Dursun, şöyle konuştu:

"Sahada iş ararken çok sıkıntılar yaşadım. Makine mühendisliği alanında kadın olmak gerçekten dezavantaj oluyordu. Altı aylık bir iş tecrübem oldu ama evli ve çocuğum olduğu için de zorluklar yaşamıştım. Bu zorluklara rağmen iş bulmakta kararlıydım ve İŞKUR'un sitelerini takip ederken, bilişim uzmanı yetiştiren bu kursu buldum. Bu kursa katılmamın iş bulma açısından bana kapılar açacağını düşündüm ve kursa başvurdum. Kursa katılmaya hak kazandım ve üç aydır sistem ve ağ uzmanlığı eğitimini alıyorum. Bir şirketin network ağının nasıl olacağı konusunda gayet bilgiliyiz. Bir ağı sıfırdan yapmayı öğreniyoruz. Kursa katıldığımız için günde 50 liralık yol ve yemek desteği veriliyor. Genel sağlık sigortamız da yatıyor. Hiçbir şekilde ücret vermiyoruz. Gelecekte bilişim uzmanı olarak güzel bir firmada işe girmeyi hedefliyorum. Kursu üniversite mezunu ve kendini yetiştirmek isteyen mühendis arkadaşlarıma öneriyorum."

Kursa katılanlardan Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden 2016 yılında mezun olan Elif Arslan (26), mezun olduktan sonra kendi alanında yüksek lisansa başladığını ve iş aramaya da devam ettiğini, ancak iş bulamadığını söyledi. Erasmus programıyla Almanya'ya giderek eğitimine orada devam ettiğini ve teknolojiyle daha iç içe olmaya başladığını belirten Arslan, "Almanya'dan Türkiye'ye geldiğimde kendi alanımda sekiz ay gibi bir süre iş bulamadım. Teknolojiyle daha iç içe olabileceğim bilişim alanına yönelmek istedim. İŞKUR'u da iş arama sürecinde takip ediyordum ve sitede gördüğüm nitelikli bilgi teknolojileri uzman yetiştirme programına katılmak için başvuruda bulundum. Mülakata çağrıldıktan sonra kabul edildim. Üç aydır bu kursa geliyorum ve kaliteli bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Bunu da istihdamla desteklersem çok mutlu olacağım çünkü uzun süre işsiz kaldım. Bilişim alanında daha fazla kurumsal şirket var, bu şirketlerde çalışmak en büyük hedeflerim arasında bulunuyor" dedi.

Kursa katılanlardan 21 yaşındaki Esra Sarp ise, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2019 yılında mezun olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Üniversiteyi bitirdikten sonra çok sayıda iş başvurusunda bulundum ve mülakatlara gittim. Yeni mezunum ve tecrübesizim kabul ediyorum ama herhangi bir uzmanlık alanı göstermiyorlar. Üniversitede okurken sadece bir staj programında çalıştım. İŞKUR'un Bahçeşehir Üniversitesiyle yaptığı bu kursu da internetten gördüm. Benim CV'mi görüntüleyince ben de iletişime geçerek kursa başvuruda bulundum. Eleme sınavı, mülakat sürecini takip ettim. Kursa katılmaya hak kazandım ve beş aylık bir eğitim programı alacağım. Burada olmaktan mutluyum. Şu ana kadar üç arkadaşıma önerdim ve ikisi sınavına katıldı. İŞ-KUR'un günlük verdiği ücrette ailenizin yanında yaşıyorsanız da yeterli olabiliyor. Hedefim bilişim alanında çalışmak ve kendi işimin patronu olmak istiyorum."