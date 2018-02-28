Bilim kahramanları İzmir’de yarışacak

Bilim Kahramanları Derneği gönüllüleri tarafından düzenlenen yerel turnuvaların İstanbul, Ankara ve Bursa'dan sonra dördüncü etabı İZFAŞ desteğiyle İzmir’de gerçekleşecek. Fuar İzmir’de 3- 4 Mart tarihlerinde gerçekleşecek turnuvada 9-16 yaş arası öğrenciler, suyun tüm kullanım yollarını sorgulayarak üretimi, taşınması, doğru ya da dolaylı yoldan kullanılması ve tüketimi üzerine yenilikçi projeleriyle yarışacak.

Bu yıl 14’ncü kez düzenlenen ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor-First Lego League’ turnuvalarının İzmir ayağının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’de 55 ilden toplam 3 bin 965 çocuk ve genç buluşmuş olacak. Dört farklı şehirde 12 yerel turnuvaya katılan 359 takımdan 52’si ulusal turnuvaya katılmaya hak kazanacak. İstanbul, Ankara ve Bursa’da gerçekleşen yerel turnuvalarda, ulusal turnuvaya katılacak 42 takım belirlendi. Son 10 takım ise 3-4 Mart tarihlerinde fuarizmirde yapılacak dördüncü etap sonunda belli olacak. Ulusal turnuva da 10-11 Mart tarihlerinde yine fuarizmirde gerçekleşecek. Burada belirlenecek 6 takım uluslararası turnuvalara katılacak.

GENÇ MUCİTLER ROBOTLARINI TASARLIYOR

Turnuvaya katılan takımlar gönüllü koç ve danışmanlar rehberliğinde proje sürecini öğreniyor. Her sezon tüm dünyayı ilgilendiren bir sorunla ilgili çalışan genç mucitler sırasıyla problemi tanımlıyor, çözüm stratejileri geliştiriyor, kendilerine verilen robot kitleriyle çözüm önerilerini projelendirerek robotlar tasarlıyor. Proje süreçlerinin ardından farklı illerde gerçekleşen turnuvalarda buluşan takımlar, proje sunumlarını yaparak robotlarını sergiliyor. Bilim Kahramanları Derneği’nin verilerine göre Türkiye’de 13 sezonda, 47 ilden 9-16 yaş arası toplam 14 bin öğrencinin yer aldığı turnuvalar kapsamında yarışan takımlar geçen sezonlarda, Avrupa Açık Turnuva Şampiyonluğu ve Kanada Açık Turnuva Şampiyonluğu dahil 27 uluslararası ödül kazandı.