‘Bilim Kahramanları’ İzmir'de buluştu

Fuarİzmir C holünde ‘Hidrodinamik-Suyun Yolculuğu’ ana temasıyla düzenlenen turnuvaya Türkiye'nin değişik kentlerindeki organizasyonlarında başarılı olmuş 52 takım katıldı.

Turnuva öncesinde öğrenciler kendilerine ayrılan stantlarda projelerinin tanıtımını yaptı. Renkli kostümleri giyen ‘genç bilim kahramanları’ zaman zaman halay çekti, çifte telli oynadı.

Robotların verilen görevleri yerine getirmesi için yoğun çaba harcayan öğrencilerin gösterdiği özen ve dikkat katılımcılardan alkış aldı.

Yarışma için jürinin karşısına çıkan bilim kahramanları suyla ilgili sorunlara ürettikleri çözümleri anlattı.

KARNAVAL HAVASINDA TURNUVA

Etkinliği düzenleyen Bilim Kahramanları Derneği Genel Sekreteri Aslı Yurtsever, turnuvayı yarışma olarak görmediklerini belirtti.

Öğrencilerin turnuvada projelerini ve takım olma deneyimlerini paylaştıkları bir ortamın sağlandığını belirten Yurtsever, "Aynı zamanda da robotlarıyla birlikte masalarda verilen görevleri yerine getirmeye çalışıyorlar. Yani bir yandan da kodlama ve programa işini yapıyorlar" dedi.

Öğrencilerin yaklaşık 3 aydır bu turnuva için çalıştığını anlatan Yurtsever, şunları söyledi:

"Aslında çocuklar turnuvada iki farklı çalışmaya dahil oluyor. İlki jüri oturumlarına giriyorlar. Burada jürilere projelerini anlatıyorlar. Masalardaki maçlar ise görev bazlı olarak ilerliyor. 18 görevi yapmak için masada robotlarıyla çalışma yapıyorlar. Turnuvalarımız karnaval havasında oluyor. O yüzden pit alanında çocukları özel kostümlerle göreceksiniz. Onların keyif almaları arkadaşlık kurmaları bizim için çok önemli."

Yurtsever, yarışmayı kazanacak 8 takımın uluslararası turnuvalara katılacağını belirtti.

Turnuva 11 Mart’ta yapılacak yarışmalarla sona erecek.