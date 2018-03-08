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    Bilim akademisi ünlü hukuk profesörünü ağırlıyor

    Hürriyet Eğitim
    08.03.2018 - 15:35 | Son Güncelleme:

    Bilim Akademisi, ‘2018 Popüler Bilim Konferansları’ 10 Mart’ta hukukçu Dekanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder ile devam ediyor. Oder, Türkiye ve dünyada güncel gelişmelerle hukuk ve siyaset bilimi alanlarında merak edilenleri anlatacak.

    Bilim Akademesi’nin ‘2018 Popüler Bilim Konferansları’nın 10 Mart’taki konuğu insan hakları hukuku, uluslararası ilişkiler ve kadın alanındaki çalışmalarıyla tüm dünyada tanınan Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Bertil Emrah Oder. Konferans Şişhane, SALON IKSV’de halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek.

    PROF. DR. BERTİL EMRAH ODER KİMDİR?
    Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve dekanı olarak görev yapıyor. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nden aldı. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden kamu hukuku ve özel hukuk doktoru unvanını ‘özellikle mükemmel başarı’ derecesiyle kazandı. İstanbul Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Zürih, Köln ve California Los Angeles (UCLA) üniversitelerindeki uluslararası programlarda araştırmacı ve davetli öğretim üyesi olarak bulundu. 2012’de Henry Morris Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Öğretim Üyesi seçildi. İnsan hakları hukuku, Avrupa hukuku, uluslararası İlişkiler ve kadın çalışmaları alanındaki araştırma merkezlerinde yönetici ve üye sıfatıyla çalıştı. Birleşmiş Milletler ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) kadın-erkek eşitliğini pekiştirme Türkiye programında ve kapasite geliştirme projesinde uluslararası akademik danışman olarak görev yaptı.

    Etiketler: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi , Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Bertil Emrah Oder , Prof. Dr. Bertil Emrah Oder , Bilim Akademisi , 2018 Popüler Bilim Konferansları
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