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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
31.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:/

Beyin zarını inceltiyormuş

ABD’de 11 bin çocukla yapılan yeni bir araştırmaya göre ekran başında fazla vakit geçirmek beyin zarlarında incelmeye neden oluyor. Tablet ve akıllı telefon gibi cihazlarla günde 2 saatten fazla ilgilenen çocukların dil ve muhakeme becerileri düşük çıktı.

Beyin zarını inceltiyormuş
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) 9-10 yaşlarında 11 bin çocuğu takip ederek, ekran başında geçirilen sürenin beyne etkilerini inceledi. Buna göre tablet, akıllı telefon ve video oyunlarına günde 2 saatten fazla zaman ayıran çocuklarda beyin zarları zarar görüyor. Uzmanlara göre bu durum bilişsel becerileri olumsuz etkiliyor.

Michigan gibi ABD’nin önde gelen üniversitelerinden bilim insanlarının yer aldığı araştırma kapsamında, çocukların beyinleri MRI cihazlarıyla tarandı. Yapılan karşılaştırmalarda ekran başında 2 saatten fazla kalan çocukların muhakeme ve dil becerilerinde daha düşük bir performans gösterdiği görüldü.

GÜNDE 7 SAAT BÜYÜK TEHLİKE
ABD’de kamuoyunun dikkatini çeken araştırma, süre arttıkça olumsuz etkilerin belirginleştiği de ortaya koydu. Günde 7 saatten daha fazla ekran başında kalan çocukların beyin zarlarındaki incelme farkı daha da fazla. Araştırmanın erken sonuçları paylaşıldı. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü ilerleyen günlerden ayrıntılı sonuçları yayınlayacak.

BİLİŞSEL BECERİLERİ KÖRELTİYOR
ÇOCUKLARIN beyinsel gelişimi konusunda araştırmalarıyla tanınan Dr. Bülent Madi, beyin zarının gelişimi ile bilişsel beceriler arasında yakın bir ilişki olduğunu belirtiyor. Ailelere, çocuklarının daha iyi düşünmesi, konuşması ve sağlıklı yetişkinler olmaları için ekran başında geçirdikleri süreyi kontrol etmelerini öneren Madi, araştırmayı şöyle yorumladı: “Beyinde beyin zarının incelmesi bilişsel becerileri olumsuz yönde etkiler. Ekran başında geçirilen sürenin artması araştırmanın da gösterdiği gibi, bu önemli işlevleri gerçekleştiren zarın incelmesine yol açabiliyor. Yani çocuk telefonunda daha fazla vakit geçirdiğinde, ayakkabısını bağlamakta güçlük çekebilecek hale gelebilir, gündelik basit işleri yapmakta bile zorlanabilir. Kısacası beceriksiz olur. Muhakemede zorluk yaşar, dil becerilerinde geri kalabilir. Düzgün konuşamaz. Kendini iyi ifade edemez. İlerde bir yetişkin olduğunda hayatta doğru kararlar almakta zorluk yaşayabilir. İnsanlarla iletişimde yaşayacağı zorluklar nedeniyle, psikolojik problemlerle karşı karşıya da kalabilir. Aileler 2 yaşına kadar çocuklarına hiçbir şekilde akıllı telefon veya tablet vermemeli, ekrandan uzak tutmalı. 2-5 yaş arasında en fazla 1 saat izin verilmeli. 9-10 yaş civarında asla 2 saatin üstüne çıkılmamalı. Ebeveynler bu sürenin kalitesine dikkat etmeli, çocuklarının hangi içeriklere maruz kaldığını takip etmeli, nitelikli içerikler sunmalı.”

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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