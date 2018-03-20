BEÜ Rektörü göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi’ne (BEÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Mustafa Çufalı, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi BEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar’dan devraldı.

Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Prof. Dr. Ali Azar, görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığı senato üyelerine teşekkür etti.

Prof. Dr. Mustafa Çufalı ise BEÜ’nün köklü bir üniversite olduğunu belirterek, özellikle şuan ÖSYM Başkanlığını yürüten önceki bir önceki rektör Prof. Dr. Mahmut Özer’in üniversitenin gelişimine çok büyük katkılar sağladığını söyledi. Prof. Dr. Çufalı, üniversitenin uluslararasılaşmasında ve üniversite-sanayi işbirliğindeki önemini vurgulayarak bu konuda büyük gayret göstereceklerini ifade etti. Tören, Prof. Dr. Ali Azar’ın görevi devralan rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya cübbe giydirmesiyle son buldu.