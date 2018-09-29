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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
DHA
29.09.2018 - 13:42, Son Güncelleme:

Beslenme dostu okullara sertifika

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Beslenme dostu okullara sertifika

Burdur’da Beslenme Dostu Okul seçilen 19 okulun müdürlerine belgeleri düzenlenen törenle verildi.

Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törene Vali Hasan Şıldak, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Vali Hasan Şıldak, Beslenme Dostu Okul Projesi'nin öğrencilerin okulda sağlıklı şartlarda ve iyi beslenme koşullarında eğitimlerini devam ettirmeleri bakımından önemli bir proje olduğunu söyledi. Vali Şıldak, "Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen ve ilimizde de görüldüğü üzere sonuçları alınan ve toplam sayısı 27'ye ulaşan Beslenme Dostu Okulumuzla projenin yoğun bir ilgi gördüğü de anlaşılıyor. Tabii sağlık ve sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi okul çağlarından başlayarak, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul eğitim düzeyinde çocuklarımızın, gençlerimizin hem hijyen koşullarına sahip ortamlarda, hem de dengeli ve yeterli olarak beslenebilmeleri kuşkusuz büyük öneme sahip" dedi.

‘ÇAĞIN EN BÜYÜK HASTALIĞI OBEZİTE’

Çağın en büyük hastalığının obezite olduğunu anlatan Vali Şıldak, şunları söyledi:

"Gelişmiş toplumlarda görülen, yoğun ve hızlı şekilde obezleşme yaşanıyor. Çünkü hareketli değiliz. Çocuklarımızda da bu tür emareler görülüyor. Hareket, sağlıklı beslenme ve en önemlisi fastfooddan uzak durma temel koşul olmalı, bunu başaracağız ve bunun için de okullarımızda bu önemli proje dahil edilmiş. Çalışmak çok güzel, devamını sağlayıp 27 sayımızı, bu eğitim öğretim yılında inşallah 57'lere, 67'lere taşımak hedefimiz olmalı. Bütün emeği geçenleri, her iki müdürlüğümüzü, ilgili personelimizi tebrik ediyorum. Bu yıl hak kazanan 19 okulumuzun yöneticilerini bütün öğretmenlerimizi, destek veren personelimizi ve aynı zamanda velilerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum hayırlı olsun."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından okul müdürlerine Beslenme Dostu Okul Sertifikaları verildi, öğrencilere top ve ip hediye edildi.

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