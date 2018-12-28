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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
28.12.2018 - 14:59, Son Güncelleme:/

‘Beslenme Dostu Okullar’ sertifikalarını aldı

MEB ve Sağlık Bakanlığı tarafından, obeziteyle mücadele amacıyla yürütülen ‘Beslenme Dostu Okullar Programı’ kapsamında başarı gösteren okullara ‘Beslenme Dostu Okul Sertifikası’ verildi.

‘Beslenme Dostu Okullar’ sertifikalarını aldı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığı tarafından, obeziteyle mücadele amacıyla yürütülen ‘Beslenme Dostu Okullar Programı’ kapsamında başarı gösteren okullara Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen törenle ‘Beslenme Dostu Okul Sertifikası’ verildi. Okullarda obeziteyle mücadelede yeterli ve dengeli beslenmeyle düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla düzenlenen program kapsamında 163 okul müdürüne sertifika takdim edildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, diyabet, hipertansiyon, kronik kalp ve akciğer hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin, bulaşıcı durumdakilere göre çok daha fazla olduğunu söyledi. Bu hastalıkların önemli sebepleri arasında obezite, sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite eksikliği ile tütün ve alkol kullanımının gösterilebileceğini belirten Meşe, obezitenin Türkiye'de ve dünyada giderek arttığını söyledi.

İLKOKULDA OBEZİTE ORANI YÜZDE 25
Meşe, son 40 yılda çocuk yaş grubunda ve ergenlerde sağlıksız beslenme nedeniyle obezitenin 10 kattan fazla arttığına dikkati çekerek, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 5-19 yaş çocuk ve ergenlerin 340 milyondan fazlasının aşırı kilolu ya da obez olduğunu belirtti. Türkiye'de obezite oranının ilkokullarda yüzde 25, ortaokullarda yüzde 30'lara yaklaştığını anlatan Meşe, "Çocukluk çağındaki obezite, diyabete, hipertansiyona, kalp hastalıklarına erken yaşta yakalanmaya sebep oluyor. Bunlar da erken yaşta ölümleri getiriyor. Biz genç yaşta ölümler olmasın istiyoruz" dedi.

Meşe, toplumun geleceği olan çocukların sağlığının korunmasının önemli olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:
"Okul çağı dönemi fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimin hızlı olduğu, yaşam boyu devam edecek davranışların büyük ölçüde oluştuğu, çocukların alışkanlık kazanmaya en uygun olduğu dönemlerdir. Bu yaşta kazanılan alışkanlıklar ömür boyu devam etmektedir. Çocuk ve gençlere, sağlıklı beslenme ve yaşam biçimi alışkanlığı kazandırılması, sağlıklı yaşam bilincinin yerleştirilmesi ve yetişkinlik dönemi hastalıklarının önlenmesi için bu dönemlerde atılacak adımlar çok önemli."

‘ÇOCUKLAR SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIĞINI GELECEKTE DE SÜRDÜRÜYOR’
Meşe, ‘Beslenme Dostu Okul Programı’na gönüllü katılan okulların ‘sağlıklı beslenmeye yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi’, ‘obeziteye yönelik sağlık hizmetlerinin sunumu’, ‘sağlıklı beslenmeyi destekleyici koşulların oluşturulması’ gibi farklı kriterlerdeki değerlendirmeler sonucunda sertifika almaya hak kazandıklarını söyledi.

Meşe, programa katılan okulların sayısının artmasının önemli olduğunu belirterek, "Programın amacı, okullarda sağlıklı beslenme çevrelerinin oluşturulması, bu konuda farkındalığın yaratılmasıdır. Yapılan çalışmalarda, beslenme dostu okullarda eğitim alan çocukların gelecek hayatlarında da sağlıklı beslenme alışkanlığının daha iyi yerleştiğini görüyoruz" dedi.

PROGRAMA BAŞVURU SAYISI 3 KAT ARTTI
Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da 2018-2019 eğitim öğretim yılında programa başvuran okulların sayısının bir önceki yıla göre üç kat arttığını belirtti. Okulların çocukların sadece eğitiminden değil sağlığından da sorumlu olduğunu söyleyen Akpınar, sertifika almaya kazanan okulları tebrik etti.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Meşe, ‘Beslenme Dostu Okul Programı’nda başarı gösteren okulların müdürlerine sertifikalarını verdi. Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okulların müdürlerine sertifikaların verilmesinin ardından seğmenler gösterisi sunuldu.

Törene, Ankara İl Sağlık Müdürü Özkan Ünal, Ankara Vali Yardımcısı İsmail Küreci ile Sağlık Bakanlığı ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

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