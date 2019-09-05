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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEğitim Haberleri‘Beslenme Dostu Okul’ sayısında artış
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Eğitim
05.09.2019 - 15:56, Son Güncelleme:/

‘Beslenme Dostu Okul’ sayısında artış

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü’nce hayata geçirilen ‘Beyaz Bayrak’ ve ‘Beslenme Dostu Okul’ projeleri kapsamında temizlik, hijyen ve sağlıklı beslenme şartlarını yerine getiren okullara sertifika verildi. Beslenme dostu okul sayısındaki artış dikkat çekti.

‘Beslenme Dostu Okul’ sayısında artış
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Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen sertifika töreninde konuşan Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç.Dr.Fatih Kara, çocukların ruh ve beden sağlığını korumanın tüm toplumun görevi olduğunu söyledi. Sağlığın ilk insandan ve doğumla birlikte başladığına dikkati çeken Kara, “Çevresel, beslenmeyle ilgili ve her türlü etki bireylerde birikir, bir sonraki nesle aktarılır. Biz bugün yaptığımız çalışmalarla sonraki nesli kurtarıyoruz. Biz neslimizi ve sonraki nesilleri korumak gayreti içinde olacağız.” dedi.    

OBEZİTEYLE MÜCADELE VE SAĞLIKLI BESLENMEYE TEŞVİK    
Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm de amaçlarının okullarda temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortam sağlamak olduğunu dile getirdi. ‘Beyaz Bayrak’ projesiyle okullarda hijyen ve sağlıklı ortamları artırmak, ‘Beslenme Dostu Okul’ projesiyle ise çağın hastalığı obeziteyle mücadele ve sağlıklı beslenmeye teşvik etmeyi amaçladıklarını aktaran Gülüm, ‘Yeni eğitim ve öğretim yılında Ankara sınırları içinde bulunan okullarımızın yüzde 75’i beyaz bayraklı, yüzde 50’si de beslenme dostu okul olarak öğretime başlayacaklar” diye konuştu.    

SERTİFİKALARDA ARTIŞ VAR    
İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da okullarda belli bir kaliteyi ve standardı yakalamış okullara sertifika verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:    
“Protokol kapsamında ilimizde 2017-2018 yılında beyaz bayrak sertifikalı okul sayısı bin 109 iken 2018-2019 yılında bu sayı 2 bin 545’e yükselmiştir. İlimizdeki 2017-2018 yıllında ‘Beslenme Dostu Okul’ sertifikalı okul sayısı 320 iken 2018-2019 yılında bu sayı bin 408’e yükselmiştir.”     

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