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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
16.01.2019 - 12:45, Son Güncelleme:/

Beslenme çantası bile yokken artık bir evi var

Kayseri’de, yaz aylarında çobanlık yaparak görme engelli anne ve babasına destek olan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi, beslenme çantasız okula geldiğini fark eden öğretmeninin başlattığı yardım kampanyası sayesinde yeni evine kavuştu.

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Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi’nde başkasına ait iki göz evde üç yıldır sağlıksız koşullarda yaşayan, engelli maaşıyla geçinmeye çalışan, anne yüzde 90, baba ise yüzde 50 görme engelli iki çocuklu ailenin hayatı, 3'üncü sınıf öğrencisi Necati Özden’in öğretmeni Ayça Burcu Ökmen’in durumu fark etmesiyle değişti.  Ayça öğretmen öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasıyla yaşadıkları mahallede kendilerine yeni ev yapılan aile, yeni evlerine taşındı. Hayırseverler tarafından eşyaları alınan ve evleri döşenen aile, yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

'EVİ ÜÇ AYDA HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ DÜŞÜNEREK YAPTIK'
Ayça öğretmen, beslenme çantasız okula gelen öğrencisi Necati’nin “Evde hiçbir şey yok.” demesi ile başlayan hikayeden geldikleri bu noktanın kendilerini inanılmaz mutlu ettiğini söyledi.

Beslenme çantası bile yokken artık bir evi var

 Ailenin durumunu gördüğünde yardım etmek için harekete geçtiğini belirten Ökmen, “Eve gittiğimde yaşam alanları tek göz odaydı. Banyo zaten yok, mutfakta da çok çok eksiklikler vardı, gıda zaten yok. ‘Yok’ nasıl anlatılır bilmiyorum, hiçbir şey yoktu. Ailemle paylaştım, başta ailemle yardımcı oldum. O gün evde gördüğüm tablodan sonra birkaç gün kendime gelemedim. Bugünü bekliyordum ben. Sıcak evlerine kavuşsunlar ki biz de nefes alalım” dedi.

Ağabeyinin desteğiyle aileye yeni bir ev yapılması için çalışma yaptıklarını anlatan Ökmen, “Ağabeyim ile evi restore etmek için yola çıktık. Ancak kaldıkları evin onlara ait olmadığını görünce fikrimizi değiştirdik. İki kardeş, bir ev yapabilir miyiz diye düşündük, bunu çevremize ve arkadaşlarımıza anlattık. Sonra halka büyüyünce bunu kampanyaya dönüştürdük, ‘Necati için bir taş da sen koy’ kampanyası adı altında. Evimizi üç ayda, gayet güzel, sıcak, kendi oturacağımız gibi, her şeyin en güzelini düşünerek yaptık. Bu sürede yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Beslenme çantası bile yokken artık bir evi var

Ailenin, bu soğuk kış günlerini sıcak yuvalarında karşıladıkları için çok mutlu olduğunu kaydeden Ayça öğretmen, kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür etti. Daha önce, öğrencisine yönelik duyarlılığının haberleştirilmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğle yemeğinde bir araya geldiğini anımsatan Ayça öğretmen, “Sayın Bakanımız, teşekküre geldiler. Bizi de çok onore ettiler, böyle bir projede bir öğrencimizin hayatına dokunduğumuz için. Çünkü biz insan yetiştiriyoruz, vatana millete hayırlı evlat, sağlıklı bir vaziyette yetiştiriyoruz. Dolayısıyla Sayın Bakanımız da bu konuda duyarlılığı da artırmak için hem de bizi çok onore etti” dedi.

Beslenme çantası bile yokken artık bir evi var

'BÖYLE BİR EVİMİZ OLACAĞINI HİÇ HAYAL ETMİYORDUM'
Anne Belgin Özden, daha önce yaşadıkları evde bir göz odada yaşamaya çalıştıklarını, banyo olmadığı için çocukları naylon leğen içinde yıkadığını aktardı.  Çok sıkıntılar çektiğini vurgulayan Özden, “Kaldığımız eski ev bize ait değildi, şimdi bir evimiz oldu. Hocama çok teşekkür etmek istiyorum. Onun sayesinde, hayırseverlerin yardımıyla evimiz oldu. İmkanımız olmadığı için ben böyle bir evimiz olacağını hiç hayal edemiyordum. Şimdi çok mutluyum” dedi.

Necati Özden de sıcak yuvalarında çok mutlu olduğunu belirterek, “Eski evimiz çok kötüydü, bu evimiz çok güzel. Kendime ait oyuncaklarım var, kendime ait odam var” diye konuştu.

Özden ailesinin en küçüğü 8 yaşındaki Mehmet ise yeni eşyalarla döşenen evlerini çok sevdiğini söyledi.

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