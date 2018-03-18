Beşinci sınıflar İngilizce’yi öğrendi

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim yılında başlatılan 5’inci Sınıflarda Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Uygulaması kapsamında pilot okul seçilen Refika Küçükçalık Ortaokulu, 13 şubede 10 İngilizce öğretmeni ile eğitim veriyor. Türkiye’de 620, il genelinde de 14 okulda uygulanan eğitime dair bilgi veren Okul Müdürü Mehmet Baran, “Milli Eğitim Bakanlığının stratejileri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü pilot okullarda bir proje başlattı. Okulumuzda da bu proje kapsamında, İngilizce sözlü ve yazılı iletişimin en iyi şekilde öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda haftada 15 saat 5’inci sınıflarımızda yabancı dil eğitimi uygulanıyor. Bu eğitim uygulamasında, beşinci sınıflara toplam 13 şubemizde 10 İngilizce öğretmenimiz eğitim veriyor. Çalışmalarımız yaparak, yaşayarak, uygulayarak devam ediyor. Amacımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın amaçları doğrultusunda çocuklarımıza en az bir yabancı dili en iyi şekilde öğretmek” dedi. Okul Müdürü Baran, eğitim sonucunda öğrencilerin yabancı dile ilgilerinin arttığını ve eğitim-öğretim yılı başından bu yana kendilerini iyi derecede ifade eder duruma geldiklerini sözlerine ekledi.