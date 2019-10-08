‘Benim Oyun Sandığım’ yolda
2023 Eğitim Vizyonu ile okulöncesini zorunlu eğitim kapsamına almayı amaçlayan MEB, geçiş sürecinde özellikle kırsaldaki çocuklara ev ortamında ulaşmak için ‘Benim Oyun Sandığım’ adlı eğitim seti hazırladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sayı çubuğu, kuklalar, yap-bozlar gibi 25 eğitim materyalinin bulunduğu sandıkların, pilot seçilen 26 ilde tespit edilen ailelere ulaştırılmak için yola çıktığını söyledi. Selçuk, “Hedefimiz erken çocuklukta erişemediğimiz ailenin kalmaması” dedi. Sandığın ve oyun materyallerinin, bakanlığın Ders Aletleri Yapım Merkezi’nde üretildiğini vurgulayan Selçuk, bir de 21 başlıkta yaklaşık 2 bin 650 içerik olan 365 günlük ‘Erken Çocukluk Eğitim Takvimi’nin hazırlandığını duyurdu.
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