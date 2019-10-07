‘Benim Oyun Sandığım’ yola çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri‘Benim Oyun Sandığım’ yola çıktı
GeriEğitim ‘Benim Oyun Sandığım’ yola çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
07.10.2019 - 14:13, Son Güncelleme:/

‘Benim Oyun Sandığım’ yola çıktı

2023 Eğitim Vizyonu ile okulöncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına almaya hazırlanan MEB, geçiş sürecinde özellikle kırsal bölgelerdeki çocuklara ev ortamında ulaşmak için ‘Benim Oyun Sandığım’ adlı eğlenceli bir eğitim seti ve bir takvim hazırladı. Sandıkların pilot uygulamanın yapılacağı 26 ilde tespit edilen ailelere ulaştırılmak üzere yola çıktığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Hedefimiz erken çocuklukta erişemediğimiz ailenin kalmaması” dedi.

‘Benim Oyun Sandığım’ yola çıktı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Okulöncesi eğitim, ‘2023 Eğitim Vizyonu’ ile zorunlu eğitim kapsamına alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklara esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitimi modelleri' sunmak üzere planladığı çalışmaları hayata geçiriyor. Evlere ulaştırılmak için hazırlanan ‘Benim Oyun Sandığım’ bunlardan ilki... Sandıklar ilk aşamada pilot uygulamanın yapılacağı 26 ilde çocuklar ve ailelerle buluşturulmak için yola çıktı.

Erken çocukluk eğitiminin çocuğun sosyal, duygusal, bilişsel, dil ve motor gelişimini üst düzeyde destekleyen, yaşam boyu onlara en önemli katkıyı sağlayan en önemli eğitim basamağı olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Erken çocuklukta erişemediğimiz ailemizin kalmamasını ve her çocuğa oyunla, ilgi ile bilgi ve kitap ile ulaşmayı hedefliyoruz. Süreci izleme, değerlendirme ve geliştirme çalışmalarıyla takip edeceğiz. Anne baba olarak çocukla oyun oynar, nitelikli vakit geçirir ve hakkını koruyup teslim ederek çocukluğuna eşlik ederseniz; bir ülkenin geleceği için en önemli yatırımlardan birini yapmış olursunuz. Bu oyun sandığı bunun için” diye konuştu.

‘2 BİN 650 İÇERİK VAR’
Sandığın içindeki oyun materyalleri ve sandığın bakanlığın 'Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretildiğini belirten Bakan Selçuk, sandıkla birlikte bir de 365 günlük ‘Erken Çocukluk Eğitim Takvimi’nin hazırlandığını duyurdu. Zorunlu okul öncesi eğitime geçiş döneminde bilhassa kırsal bölgelerdeki çocuklara doğrudan evlerinde ulaşmak için Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile çalışma yaptıklarını söyleyen Bakan Selçuk, oyun sandığının içeriği hakkında şu bilgileri verdi:
“Sayı çubuğu, bloklar, kuklalar, yap-boz’lar, hikaye setleri gibi 25 parça eğitim materyali belirledik. Bunların üretimi Ders Aletleri Yapım Merkezimiz tarafından gerçekleştirildi. Bu materyalleri bir sandığa koyduk. Adı da ‘Benim Oyun Sandığım’ oldu. Sandıkta, materyallerin yanı sıra, aileleri çocuk gelişimi konusunda bilgilendirecek, çocuklarıyla iletişimi ve bağını destekleyecek mesajlar, çocukların gelişimine katkı sunacak etkinlikler ve pratik bilgilerin yer aldığı bir de takvim bulunuyor. 365 günlük 'Erken Çocukluk Eğitimi Takvimi’nde 21 ayrı başlıkta yaklaşık 2 bin 650 içerik var.”

ÇOCUKLAR E-OKUL’A KAYDEDİLECEK
Pilot uygulama için Adıyaman’ın Kahta; Afyonkarahisar’ın Emirdağ; Ağrı’nın Doğubayazıt; Ankara’nın Altındağ; Antalya’nın Kepez; Batman’ın Kozluk; Bingöl’ün Merkez; Bitlis’in Hizan; Diyarbakır’ın Sur ve Kulp; Erzurum’un Karayazı ve Pasinler; Gaziantep’in Şehitkamil; Hakkari’nin Merkez ve Yüksekova; Hatay’ın Altınözü ve Yayladağı; İstanbul’un Esenler ve Esenyurt; İzmir’in Karabağlar; Karaman’ın Merkez; Kastamonu’nun Taşköprü; Malatya’nın Battalgazi; Mersin’in Akdeniz; Muş’un Merkez; Ordu’nun Kabataş; Sakarya’nın Hendek; Samsun’un Vezirköprü; Şanlıurfa’nın Birecik, Haliliye ve Harran; Yozgat’ın Akdağmağdeni ilçeleri belirlendi. Bu ilçelerdeki materyalin dağıtımı, izleme ve değerlendirme çalışmaları konusunda ilgili personele eğitim verildi. Ayrıca uygulamanın izlenmesi için e-Okul sisteminde de bir ekran tasarlandı. Materyalin dağıtılacağı çocuklar e-Okul’a kaydedilecek, bu çocukların ilkokul birinci sınıftaki gelişim düzeyleri diğer öğrencilerle karşılaştırılarak materyalin etki analizi de yapılacak. Her ay il ve ilçelerdeki formatörler vasıtasıyla ailelere bir kitap ulaştırılması ve bu şekilde çocuğa her ay bir öykü okunması da hedefleniyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
‘Benim Oyun Sandığım’ yola çıktı
2020 yılında yapılacak LGS ne zaman yapılacak? Sınav tarihi açıklandı mı?
Okullarda ara tatil ne zaman olacak? MEB ara tatil takvimi
Çocuklarla 'Su'yun masalı' etkinliği