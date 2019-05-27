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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
27.05.2019 - 16:39, Son Güncelleme:/

Belediyenin kursuyla YKS’ye hazırlanıyorlar

Ataşehir Belediyesi, üniversite hayali kuran gençlere ücretsiz eğitim desteği sağlıyor. Neşet Ertaş Kültürevi ve Ferhatpaşa Kültürevi’nde 600 genç YKS’ye hazırlanıyor.

Belediyenin kursuyla YKS’ye hazırlanıyorlar
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Neşet Ertaş Kültürevi ile Ferhatpaşa Gençlik Merkezileri’nde 600 öğrenci üniversite sınavına, Ataşehir Belediyesi’nin ücretsiz ders destek eğitim programıyla hazırlanıyor. 2017-2018 yılında Ataşehir Belediyesi’nin üniversiteye hazırlık kurslarından yararlanan gençlerden 210’u üniversiteyi kazandı.

DANIŞMANLIK HİZMETİ DE VERİLİYOR
Ataşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan gençlere öğretmen kadrosuyla eğitim verirken, öğrencilere ücretsiz ders kitabı, soru bankası ve testler dağıtıyor. Aynı zamanda bilgi, beceri ve zaman kullanımının ölçülmesi amacıyla deneme sınavları, motivasyon seminerleri düzenliyor. Bunun yanı sıra gençlere doğru tercih için danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Ayrıca, yıl boyunca öğrenci ve ailelere yönelik; meslek tanıtımı, sınav kaygısı, aile içi iletişim ve kişisel gelişim konularında seminerler veriliyor. Öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine de katkı sağlanıyor. Sanat eğitimlerinin de verildiği , kültür merkezlerinde gençler sadece üniversite sınavına hazırlanmıyor, aynı zamanda bir sanat dalında da eğitim almış oluyor. Akademisyenler kurumlara davet edilerek sınavda çıkma ihtimali olan konular üzerine eğlenceli söyleşiler yapıyor.

‘TÜM BİREYLERE EŞİT EĞİTİM HAKKI’
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Eğitimde fırsat eşitliği, anayasal bir hak. Hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm bireylere eşit eğitim hakkı sağlanmalı. Bu inançla çıktığımız yolda öğrencilerimizin yanında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sınava girecek tüm öğrencilerimize de şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

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