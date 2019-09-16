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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Prof. Dr. Zeynep KIZILTEPE - Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi
16.09.2019 - 10:38, Son Güncelleme:/

Bedenen sınıfta akılları tatilde olur

2019-2020 eğitim öğretim yılı başladı. Öğrenciler, uzun bir tatilin ardından okula uyumda sorun yaşayabiliyor. Bedenen sınıfta olsa da aklı tatilde kalabiliyor. Böyle bir durumda en çok iş öğretmene düşüyor.

Bedenen sınıfta akılları tatilde olur
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Çocuklar doğal olarak tatile doymaz; hep oynamak veya arkadaşlarıyla eğlenmek ister. Yılın başında, bedenen okulda olsalar bile akılları tatilde ve tatilin getirdiği rahatlıkta kalabiliyor. Onun için hem aileler çocukları çok zorlamamalı hem de öğretmenler derslere geçişleri yumuşak olarak hazırlamalı.

TATİLDE ÖĞRENDİKLERİNİ UNUTABİLİRLER
Öğrenciler, üç aylık tatilde öğrendiklerini unutmuş olabilir. Üstelik yeni bir sınıfa başlayacaklar. Bu durumda yeni eğitim dönemine onları hazırlamak öğretmenlere düşüyor. Okula başlandığında hemen o yılın müfredatı yerine, geçen yılın materyalinin üstünden geçmek faydalı olacaktır. Öğretmenler, eğlenceli bir etkinlikle öğrencilerinin bilgi düzeyini ölçerek derslerine o noktadan başlayabilir. Çünkü ders yılının başında dersini anlamayan öğrenci, akışı kaçırdığı için artık derse ilgi duymayabilir ve başarılı olamayabilir. Onun için öğretmenlerin, öğrencilerin gerçek seviyelerini dönemin en başından anlamaları gerekiyor.

OKULA ADAPTE OLMASINI SAĞLAYIN
Tecrübeli öğretmenler, genelde ilk günden derse başlamaz; yumuşak geçiş yapar. Karşılarında ruhen hala tatilde olan öğrencilerine anlayış ve sabır gösterirler. Okulun ilk günlerini ellerinden geldiği kadar sevimli kılarlar. Çeşitli oyunlar, tatil anekdotlarıyla öğrencilerin okula adapte olmalarını sağlarlar.

ÇOCUĞUNUZUN KORKULARINI GÖRMEZDEN GELMEYİN
Okul öncesi eğitim görse bile, ilkokula başlamak çocuklar için oldukça heyecan vericidir. Ailelerin çocuklarına yapacağı yardım, işlerini kolaylaştırabilir. Örneğin, okullar açılmadan en az bir hafta önce, değişecek uyku düzenine çocuklarını alıştırmaları gerekiyor. Bu sadece uyku düzeni için değil, okul yüzünden değişen günlük programlar için de geçerli. Ayrıca çocukların -eğer varsa- sinirlilik hallerini, endişelerini ya da korkularını görmezden gelmemeleri gerekiyor. Anne-baba, onların kendi duygularını anlatmalarına izin vererek rahatlatıcı sözlerle dirençlerini geliştirmeli. Eğer çocuğun tepkileri aşırıysa, mutlaka uzmanlardan yardım alınmalı. Aile, çocuğunun sınıf arkadaşlarının kimler olacağına da bakmalı. Okul açıldıktan sonra bir oyun günü düzenleyip, yeni arkadaşlarıyla kaynaşması sağlanabilir. Böylece kendileri de çocuklarının arkadaşlarının aileleriyle tanışmış olur.

Bazı çocuklar bu yıl birinci sınıfa başlayarak, ilk defa okulla tanıştı. Aileler çocuklarına okulun güzel bir ortam olduğunu anlatabilirler, onlarda okula gitmeye hevesli olur. Örneğin, “Artık okullu oluyorsun. Okulda başka çocuklarla tanışacaksın, arkadaş olacaksın. Hem ders yapacaksın hem de oynayacaksın” gibi söylemlerle okulu cazip bir ortam olarak algılamalarına yardımcı olabilirler.

Öğrencilerin, günlük hayatlarını okul açılmadan bir kaç gün öncesinden düzene sokmaları gerekiyor. Yoksa sıkıntı çekebilirler. Düzenli uyumak, düzenli ve sağlıklı beslenmek gibi. Yeni ders kitaplarını gözden geçirebilirler. Onları yıl boyunca neler beklediğini önceden anlamak yardımcı olabilir.

PROF. DR. ZEYNEP KIZILTEPE KİMDİR?
1978’de Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe, yüksek lisansını da burada tamamladı. Doktorasını ise Exeter Üniversitesi’nde yaptı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Kızıltepe’nin, çalışma alanları arasında; gelişim, öğrenme, motivasyon, öğretmen yetiştirme bulunuyor.

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