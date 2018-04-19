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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
19.04.2018 - 14:51, Son Güncelleme:

Beden eğitimi öğretmeninden engelli öğrencileri için 'oyun ünitesi'

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Beden eğitimi öğretmeninden engelli öğrencileri için 'oyun ünitesi'

Samsun'da özel eğitim uygulama merkezinde görev yapan beden eğitimi ve spor öğretmeni Hilmi Akpınar, atıl durumdaki büyük elektrik kablosu makarasını kullanarak engelli öğrencileri için basketbol oynayabilecekleri seyyar oyun ünitesi yaptı. Akpınar, "Özel çocukların spor yapmaları her zaman mümkün olmuyor. İstediğimiz zamanlarda bahçeye çıkaramıyoruz. Bu nedenle kablo makarasından özel bir oyun ünitesi tasarladım" dedi.

Samsun'da beden eğitimi ve spor öğretmeni Hilmi Akpınar, engelli öğrencileri için atıl durumdaki büyük elektrik kablosu makarasını kullanarak basketbol oynanabilecek oyun ünitesi tasarladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Altınkum Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde görev yapan Hilmi Akpınar, 4 ile 14 yaş arasında, orta düzeyde zihinsel engelli 70 öğrencinin hayatına dokundu. Öğrencilerin gelişimi için spor yapmalarının önemli olduğunu belirten Akpınar, "Onların kötü hava şartlarında bahçeye çıkamadıklarında da spor yapabilmeleri için harekete geçtim" dedi.

Oyun ünitelerinin pahalı olması nedeniyle bunu yapmanın yollarını araştıran Akpınar, 100 lira maliyetle öğrencilerinin keyif alabilecekleri bir oyun ünitesi tasarladı.

Beden eğitimi öğretmeninden engelli öğrencileri için oyun ünitesi

ELEKTRİK MAKARASINI OYUN ÜNİTESİNE DÖNÜŞTÜRDÜ
Özel çocuklar için özel spor malzemelerinin olması gerektiğini anlatan Akpınar, şunları söyledi:
"Onlara hitap edecek, spor yapmalarını kolaylaştıracak oyun ve spor ünitesinin olması gerekiyordu. Bu nedenle bir tanıdığımdan aldığım elektrik kablo makarasını bu çocuklar için oyun ünitesine dönüştürmek istedim. Biraz birkaç tasarımla çocuklar için seyyar basketbol potası ve alanı yaptım."

Beden eğitimi öğretmeninden engelli öğrencileri için oyun ünitesi

'GELİŞİMLERİ İÇİN SPOR ÖNEMLİ'
Çocuğun büyümesi ve sağlıklı gelişmesi için beslenme, sevgi, bakım ne kadar gerekli ise oyun ve oyuncakların da o kadar önemli olduğunu belirten Akpınar, şöyle devam etti:
"Zihin engelli çocukların bilişsel ve davranışsal olarak birçok becerisi oynadığı oyunlar ve sporla gelişiyor. Burada eğitim gören çocuklar için spor önemli. Ancak özel olan bu çocukların spor yapmaları her zaman mümkün olmuyor. İstediğimiz zamanlarda bahçeye çıkaramıyoruz. Çocuklar dışarı çıkmadan sınıflarında, okulun salonunda bu oyun ünitesi ile sportif faaliyette bulunabiliyorlar. Çocukların hem topla buluşmasını hem de basketbol oynamasını sağladım. Çocuklar bu sayede odaklanabilmeyi öğreniyorlar. Kol kaslarının gelişmesine ve sinir kas konsantrasyonuna katkı sağlıyor. Kol ve bacak kaslarının gelişimi güçleniyor.”

Okul Müdürü Mehmet İrfan Yetik de okullarının orta düzeyle zihinsel engelli öğrencilerin eğitimine katkı sağladığını, yapılan oyun ünitesiyle çocukların dilediklerinde okul içinde spor yapabildiklerini söyledi.

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