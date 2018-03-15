Beden eğitimi dersini havuzda yapacaklar

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina projenin açılışını Buca İlçe Milli Eğitim Süleyman Can, Bucaspor Başkanı Ahmet Doğan, Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Basri Karaoğlu ve yüzlerce öğrenciyle birlikte yaptı.

Çocuk ve gençlerin eğitimine destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Piriştina, "Umuyorum bu havuzda nice şampiyonlar yetişir, Bucamızın göğsünü kabartırlar" dedi.

Buca 85. Yıl Anadolu Lisesi’nden 130 öğrenciyle başlayan projenin Gürçeşme Anadolu Lisesi’nden 482 öğrencinin katılımıyla geliştiğini anlatan Başkan Levent Piriştina, çalışmanın kentteki diğer liselerin katılımıyla daha da yaygınlaştırılacağına inandığını söyledi.

Proje sayesinde profesyonel eğitmenlerden teorik ve pratik eğitim alan liseli öğrenciler, okul dışındaki bir alanda kendilerini geliştirmenin ve yepyeni dostluklar edinip, kaynaşmanın keyfini yaşamaya başladı.