Batmanlı meslek liselilerin rekoru

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBatmanlı meslek liselilerin rekoru
GeriEğitim Batmanlı meslek liselilerin rekoru
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
02.10.2018 - 13:11, Son Güncelleme:

Batmanlı meslek liselilerin rekoru

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
Batmanlı meslek liselilerin rekoru

Batman ve çevredeki tüm anaokulu, ilk ve ortaokullarının malzemeleri Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılıyor.

11 ve 12’nci sınıftaki mobilya ve iç mekan tasarımı, metal ve makine bölümü öğrencileri özellikle okulların tatil olduğu haziran, temmuz ve ağustosta çalışarak asgari ücret kadar para kazanıyorlar. Yıl içinde de okulda üretim yapmaya devam ediyorlar. Öğrendiklerini pratiğe döküyorlar. Kendilerine, öğretmenlerine ve okullarına para kazandırıyorlar. İşte bu üretimle 2017’de 5 milyon 455 bin TL kazanarak rekoru elinde tuttular. Tüm Türkiye’de geçen yıl 217 milyon liralık üretimin birinci sırasında yer aldılar. Okulun sekiz yıllık müdürü Necati Tunç da bundan çok memnun, “Öğrencilerimiz yaz ayları boyunca çalışarak hem kendilerine, hem de aile ve okulun ekonomisine katkıda bulunuyor. Her ay olmasa da okullar açıkken de asgari ücretin altında para kazanıyorlar. Pratikleri, el becerileri gelişiyor. Kazandıkları ile üstüne başına bir şeyler de alabiliyorlar. Mutluyuz, bu Türk eğitim sisteminin, mesleki teknik eğitimin bir başarısı” diyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı listeye göre Batman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 4.8 milyon liralık üretimle Ankara Altındağ Siteler Mesleki Eğitim Merkezi ve 4.5 milyon liralık üretimle Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izledi.

TOPLAM GELİR 217 MİLYON TL
En iyi gelir yapan okullar listesi dışında 81 ilin bu kapsamda ürettikleri gelirler de açıklandı. En fazla üretim yapan iller arasında Bursa, Kocaeli, Sakarya, Denizli ve Afyon’dan hiçbir okulun yer almaması ve İstanbul’un çok düşük üretim seviyesinde temsil edilmesi dikkat çekiyor. Özellikle bu illerde mesleki ve teknik eğitimle ilgili sektörlerin çok daha yoğun kümelendikleri göz önüne alındığında buralardaki okullardaki performansın gözden geçirilmesi gerekiyor.

Bütün bunları mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer’e sordum. Özer, şunları söyledi:
“Mesleki eğitimde okulların döner sermaye üretimini artırmayı hedefliyoruz. Mevcut durum iyileştirmeye çok açık bir görüntü arz ediyor. Tüm ülkede elde edilen gelir 217 milyon TL. Bu önemli bir katkı, ancak yeterli görmüyoruz. Üretim çeşitliliği de sınırlı. Mevcut üretim alanları mesleki eğitim verilen alanların çok az kısmına karşılık geliyor. Hedefimiz, üretimin hem kapasitesini hem de çeşitliliğini artırmak. Bu konuda hem süreçleri gözden geçirdik ve iyileştirme alanlarını belirledik, hem de mevzuat düzenlemelerinde son aşamaya geldik. Bunu sağladığımızda mesleki eğitimde çok önemli bir dönüşüm sağlayacağız. Böylece ekonomiye mesleki ve teknik eğitim üzerinden yerli katkı verilecek. Ayrıca öğrenciler uygulamalı eğitim alacaklar ve mesleğin gerektirdiği becerileri kazanacak ve mezun olduklarında istihdamları daha kolay olacak. Tüm bunların sonucunda da öğrenciler eğitimleri sırasında üretimden pay aldıkları için bu yükseldikçe öğrencilerin mesleki eğitime ilgisi de artacaktır. Gelirin belirli oranı birim payı olarak söz konusu işletmeye kaldığı için üretim ve dolayısıyla eğitim altyapısını sürekli iyileştirme imkânı olacak. Bunu ülke çapında yaygınlaştırdığımızda mesleki eğitimde eğitim-üretim ilişkisi sürekli güçlenecek ve sonunda istihdam da kolaylaşacağı için eğitim-üretim-istihdam döngüsü sürekli birbirini besleyecektir.”

Bu durumda işlevsel olan meslek liselerini desteklemek, artık günümüz koşullarına uygun olmayanların da tekrar gözden geçirilmesi gerekmiyor mu? 

 

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Batmanlı meslek liselilerin rekoru

ABD ve Çin’in 5G savaşında anahtar Türk profesörde

YÖK adaylar için hazırladığı raporu Cumhurbaşkanlığı’na sunacak

Okullara ‘yardımcı kaynak’ uyarısı