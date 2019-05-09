Trafik uygulamasına öğrencilerden üniformalı destek
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir grup öğrenci, İçişleri Bakanlığı’nca 2019’un ‘yaya öncelikli trafik yılı’ ilan edilmesinin ardından yurt genelinde başlatılan etkinliklere, trafik polisi üniforması giyerek gerçekleştirdikleri trafik denetimiyle destek verdi.
Doğubayazıt Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, ‘Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası’ kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği’nce düzenlenen etkinlikle yayaların geçiş önceliğine ve trafik kurallarının önemine dikkati çekti.
Etkinlik öncesi İlçe Trafik Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerden teorik bilgiler alan öğrenciler, daha sonra giydikleri trafik polisi üniformasıyla söz konusu okulun önündeki yaya geçidinde araçları durdurarak sürücülere yaya önceliği ve emniyet kemeri takmanın önemini içeren broşürler dağıttı.
Sürücülere trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmaları uyarılarında bulunan öğrencilerin bu etkinliğine Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı ve şube müdürleri de katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yardımcı, öğrencilerin trafik polisi üniforması giyerek trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturduklarını söyledi. Yardımcı, şöyle konuştu:
"2019 yılı 'yaya öncelikli trafik yılı' olarak değerlendiriliyor. Bu vesileyle biz de Trafik Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediğimiz bu uygulamaya, Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerimizin de dahil olmasını istedik. Polis arkadaşlar ile öğrencilerimiz, yaya geçiş önceliği ve trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak için sürücülere hem broşür dağıttılar hem de uyarılarda bulundular. Ramazan dileklerini de ileten öğrencilerimize sürücüler de sağ olsunlar çok yoğun ilgi gösterdi."
Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Hazal Evren, hem yayaların hem de sürücülerin güvenliği için düzenledikleri etkinliğin çok verimli geçtiğini söyledi. Gerçekleştirdikleri trafik denetim uygulaması sırasında sürücülerin kendilerini dikkatle dinlediğini belirten Evren, "Bu etkinliği yayaların ve sürücülerin güvenliği için yaptık. Araçları yaya geçinde yaklaştıkları sırada durdurup sürücülere trafik kurallarını içeren broşürler dağıttık ve emniyet kemerini takmaları konusunda uyarılarda bulunduk" dedi.
Sürücülerden Muhlis Ertaş ise öğrencilerin trafik polisi üniformasıyla gerçekleştirdikleri etkinliği çok başarılı bulduğunu söyledi.
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