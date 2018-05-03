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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
03.05.2018 - 13:05, Son Güncelleme:

Başka okullarda ‘misafir öğretmenlik’ yapıyorlar

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Başka okullarda ‘misafir öğretmenlik’ yapıyorlar

Tokat'ta, Zile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Pratik etkin zümre’ projesi kapsamında ilçedeki ilkokullarda görev yapan öğretmenler, her yarıyılda bir kez başka okula ‘misafir öğretmen’ olarak giderek çocuklara ders anlatıyor.

Tokat'ın Zile ilçesinde hayata geçirilen ‘Pratik etkin zümre’ projesi kapsamında sınıf öğretmenleri, her yarıyılda bir kez başka okulda ‘misafir öğretmen’ olarak görev yapıyor. Zile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016-2017 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen proje çerçevesinde ilçedeki okullarda görev yapan ilkokul öğretmenleri, her yarıyılda bir kez diğer bir okulda bir gün misafir öğretmen olarak çocuklara ders anlatıyor.

Gün boyu okulda kalan misafir öğretmen, sınıfın öğretmenine öğrencilerle ilgili düşünce ve gözlemlerini aktaran bir not da bırakıyor.

Proje, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada ‘yenilikçi proje’ kategorisinde birinciliğe de layık görüldü.

Başka okullarda ‘misafir öğretmenlik’ yapıyorlar

‘ÖĞRETMENLER FARKLI OKUL VE SINIFLARDAKİ UYGULAMALARI GÖRÜYOR’
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, hayata geçirdikleri projeler ile eğitimi daha verimli kılmayı amaçladıklarını söyledi.

İlçede görev yapan öğretmenler ve okul müdürleriyle yaptıkları görüşmelerde ‘Pratik etkin zümre’ projesinin faydalı olacağı fikrinin ortaya çıktığını anlatan Küçükali, öğretmenlerin eğitim öğretim yılında iki defa kendi okullarının dışında bir okula gidip çocuklara ders anlattığını belirtti.

Proje sayesinde öğretmenleri farklı öğrencilerle buluşturduklarını söyleyen Murat Küçükali, "Proje, öğretmenlerimize farklı okul ve sınıflardaki farklı uygulamaları görme imkânı tanıyor. Öğretmenlerimiz daha sonra bu uygulamaları kendi okullarında hayata geçirebiliyor" dedi.

Başka okullarda ‘misafir öğretmenlik’ yapıyorlar

Gün sonunda misafir öğretmenin bulunduğu okulda öğretmenler odasında değerlendirme yapıldığını anlatan Küçükali, şöyle konuştu:
"Misafir öğretmen ne tür uygulamalar gördüğü, nasıl faydalandığıyla ilgili paylaşımda bulunuyor. Misafir öğretmen, okulda oluşturulan deftere de girdiği sınıftaki gözlemleriyle ilgili görüşlerini yazıyor. Projeye geçen eğitim öğretim yılında başladık. Bu eğitim öğretim yılında öğretmenlerimiz, projenin çok faydalı olduğu ve devam etmesi yönünde görüş belirtti. Bunun üzerine devam ettirdik. Önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz."

Sınıf öğretmeni Nihal Doğanay da projenin güzel ve faydalı bir çalışma olduğunu söyledi. Doğanay, "Başka okullara bir gün de olsa gittiğimiz zaman, aramızdaki iletişimi güçlendiriyoruz. Sınıflarımızı değerlendiriyoruz. Gün sonunda öğretmenimize sınıf hakkında neler düşündüğümüzü yazıyoruz" dedi.

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