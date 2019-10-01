Basım teknolojisi sempozyumu başlıyor
Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu (PRINTISTANBUL), Marmara Üniversitesi’nin Sultanahmet Yerleşkesi’nde yapılacak. Sempozyum, üniversitenin uygulamalı bilimler yüksekokulu basım teknolojileri bölümü tarafından 10-12 Ekim’de düzenlenecek.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ‘Basım Teknolojileri Sempozyumu’nun (PRINTISTANBUL) Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı Doç. Dr. Ahmet Akgül ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Oğuz birlikte yapacak. 10-12 Ekim’de üniversitenin Sultanahmet Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek PRINTISTANBUL’a basım, matbaacılık ve grafik endüstrisinin uluslararası üne sahip akademisyenleri, eğitimcileri, araştırmacıları, sektör temsilcileri, çalışanları ve sivil toplum kuruluşları katılacak.
YURTDIŞINDAN YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR
Sempozyumda, sektördeki yenilikler ve tecrübeler paylaşılacak. Hakem değerlendirmelerinden geçerek kabul edilen ve sempozyumda sunulan bütün bildiriler, sempozyum kitabında basılacak ve web sitesinde online yayınlanacak. Almanya, İngiltere, Macaristan, Litvanya, Rusya, Sırbistan gibi çok sayıda bildiri özetleri gelen ülkelerden sempozyuma yüksek oranda yurtdışı katılımı bekleniyor.
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