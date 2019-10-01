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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
01.10.2019 - 15:02, Son Güncelleme:/

Basım teknolojisi sempozyumu başlıyor

Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu (PRINTISTANBUL), Marmara Üniversitesi’nin Sultanahmet Yerleşkesi’nde yapılacak. Sempozyum, üniversitenin uygulamalı bilimler yüksekokulu basım teknolojileri bölümü tarafından 10-12 Ekim’de düzenlenecek.

Basım teknolojisi sempozyumu başlıyor
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Basım teknolojisi sempozyumu başlıyorBu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan ‘Basım Teknolojileri Sempozyumu’nun (PRINTISTANBUL) Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı Doç. Dr. Ahmet Akgül ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Oğuz birlikte yapacak. 10-12 Ekim’de üniversitenin Sultanahmet Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek PRINTISTANBUL’a basım, matbaacılık ve grafik endüstrisinin uluslararası üne sahip akademisyenleri, eğitimcileri, araştırmacıları, sektör temsilcileri, çalışanları ve sivil toplum kuruluşları katılacak.

YURTDIŞINDAN YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR
Sempozyumda, sektördeki yenilikler ve tecrübeler paylaşılacak. Hakem değerlendirmelerinden geçerek kabul edilen ve sempozyumda sunulan bütün bildiriler, sempozyum kitabında basılacak ve web sitesinde online yayınlanacak. Almanya, İngiltere, Macaristan, Litvanya, Rusya, Sırbistan gibi çok sayıda bildiri özetleri gelen ülkelerden sempozyuma yüksek oranda yurtdışı katılımı bekleniyor.

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