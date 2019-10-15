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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 15.10.2019 - 12:17, Son Güncelleme:/

Basım teknolojilerinin lider firmaları bir araya geldi

10- 12 Ekim’de Marmara Üniversitesi, Sultanahmet Yerleşkesi’nde düzenlenen ‘Üçüncü Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu (Printİstanbul) 2019’a Türkiye ve dünyadan alanın önde gelen isimleri katıldı. Sempozyunun düzenleme kurulunda yer alan Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Basım Teknolojileri Bölümü Başkanı Doç.Dr. Ahmet Akgül, sektörün büyüdüğünü belirterek, “Dijitalin yükselişiyle özellikle matbaa ve basım sektöründe bir gerileme olduğu düşünülebiliyor, aksine sektör her geçen gün büyürken, mezunlarımız kolaylıkla istihdam şansı bulabiliyor” diye konuştu.

Basım teknolojilerinin lider firmaları bir araya geldi
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Üçüncü Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu (Printİstanbul 2019), 9 ülkeden, 20 farklı üniversitedeki farklı disiplinden 90 bilim insanı, 20 lisansüstü, 300 lisans ve önlisans öğrencisi ile basım sanayi çalışanlarının katılımıyla İstanbul’da yapıldı. Basım teknolojileri alanındaki tüm paydaşları tek çatı altında toplayan Printİstanbul2019, Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri Bölümü tarafından düzenlendi. Düzenleme Kurulu Başkanlığı’nı Doç. Dr. Ahmet Akgül ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Oğuz’un yaptığı sempozyuma Bilim Kurulu’nun değerlendirmesi sonucu 40 sözlü bildiri ve 4 poster katılımı oldu. Ayrıca sempozyum kapsamında düzenlenen gecede bu yıl ilk defa verilen ‘Altın Hurufat Ödülü’ de sahibini buldu. Ödülü Basım Sanayi Eğitim Vakfı adına başkan Saadettin Kaşkırık aldı. 

'SEKTÖR GERİLEMİYOR, GELİŞİYOR'
Sempozyunun düzenleme kurulunda yer alan Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Basım Teknolojileri Bölümü Başkanı Doç.Dr.Basım teknolojilerinin lider firmaları bir araya geldi Ahmet Akgül, alanın son yıllarda güç kaybetmediğini, aksine kazandığını belirterek, “Türkiye’de basım teknolojileri alanında lisans eğitimi veren tek program bizde. Tecrübeli akademik kadromuz ve altyapımızla, sektörün ihtiyaçlarına uygun donanıma sahip gençlerin yetiştirilmesini sağlıyoruz. Mezunlarımızın yüzde 80’ini ilk birkaç ay içinde iş bulabiliyor. Sektör düşünüldüğünün aksine dijitalin gelişmesiyle kan kaybetmedi, aksine gelişiyor. Gerek ambalaj gerekse de diğer alanlarda büyüme sürüyor. Bu alanda eğitim alarak, sektörde çalışmak isteyenlerin önü açık. 10-12 Ekim’de düzenlediğimiz sempozyumumuz da yeni teknolojilerle birlikte sektörün nasıl ilerleme kaydettiğini göstermiş olduk. Yerli ve yabancı lider firmalar bir araya geldi” diye konuştu.

İLK KEZ ALTIN HURUFAT ÖDÜLÜ
Gala yemeğinin ardından 1951 yılında eğitime başlayan ve o yıllarda ülkenin tek müstakil matbaa meslek lisesi olan Sultanahmet Matbaa Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yapmış, sektöre çok sayıda eğitimli matbaacıyı kazandırmış ve meslekte 50. yılını tamamlamış hocalara ‘Onur Plaketleri’ verilirken ‘Matbaacılığın Oscar’ı kabul edilecek ‘Altın Hurufat Ödülü’ de ilk kez BASEV’e (Basım Sanayi Eğitim Vakfı) verilerek sahibini buldu. Sempozyum sonunda tüm katılımcılara, önemli bir kaynak olan ‘Grafik Sanatları için Kimya’ kitabı hediye edildi.

 

 

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