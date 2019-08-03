Basım teknolojileri için sempozyum
‘3. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu’ (PRINTISTANBUL), 10-12 Ekim’de Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi’nde gerçekleşecek. Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri bölümü tarafından düzenlenen etkinliğe basım, matbaacılık ve grafik endüstrisi uzmanları, akademisyen, eğitimci, araştırmacı, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılacak.
Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri Bölümü tarafından düzenlenen ‘3. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu’ (PRINTISTANBUL) 10-12 Ekim tarihleri arasında üniversitenin Sultanahmet Yerleşkesi’nde yapılacak. Sempozyuma basım, matbaacılık ve grafik endüstrisi akademisyenleri, eğitimciler, araştırmacılar, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılarak tecrübelerini paylaşacak.
ULUSLARARASI KATILIM BEKLENİYOR
Sempozyum Yürütme Kurulu başkanlığını ise Doç. Dr. Ahmet Akgül ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Oğuz yapacak. Etkinliğe Almanya, İngiltere gibi basım endüstrisinin gelişmiş olduğu ülkelerin yanı sıra Macaristan, Litvanya, Rusya, Sırbistan gibi ülkelerden katılım bekleniyor. Hakem değerlendirmelerinden geçerek kabul edilen ve etkinlikte sunulan bütün bildiriler, sempozyum kitabında tam metin olarak basılacak ve internet sitesinde yayınlanacak.
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