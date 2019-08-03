Basım teknolojileri için sempozyum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBasım teknolojileri için sempozyum
GeriEğitim Basım teknolojileri için sempozyum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
03.08.2019 - 16:48, Son Güncelleme:/

Basım teknolojileri için sempozyum

‘3. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu’ (PRINTISTANBUL), 10-12 Ekim’de Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi’nde gerçekleşecek. Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri bölümü tarafından düzenlenen etkinliğe basım, matbaacılık ve grafik endüstrisi uzmanları, akademisyen, eğitimci, araştırmacı, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılacak.

Basım teknolojileri için sempozyum
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri Bölümü tarafından düzenlenen ‘3. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu’ (PRINTISTANBUL) 10-12 Ekim tarihleri arasında üniversitenin Sultanahmet Yerleşkesi’nde yapılacak. Sempozyuma basım, matbaacılık ve grafik endüstrisi akademisyenleri, eğitimciler, araştırmacılar, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları katılarak tecrübelerini paylaşacak.

Basım teknolojileri için sempozyumULUSLARARASI KATILIM BEKLENİYOR
Sempozyum Yürütme Kurulu başkanlığını ise Doç. Dr. Ahmet Akgül ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Oğuz yapacak. Etkinliğe Almanya, İngiltere gibi basım endüstrisinin gelişmiş olduğu ülkelerin yanı sıra Macaristan, Litvanya, Rusya, Sırbistan gibi ülkelerden katılım bekleniyor. Hakem değerlendirmelerinden geçerek kabul edilen ve etkinlikte sunulan bütün bildiriler, sempozyum kitabında tam metin olarak basılacak ve internet sitesinde yayınlanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Basım teknolojileri için sempozyum
Çocuklar doğa ve sanatla buluştu
Lisede 600 TL maaş
Akıllı bacakta Türk imzası