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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber

Eğitim
Prof. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü
24.09.2018 - 09:13, Son Güncelleme:

Başarının sırrı yaparak öğrenmede

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Başarının sırrı yaparak öğrenmede

Okulların açıldığı şu dönemde aileler ve öğretmenler de çocukların eğitim hayatında nasıl başarılı olabileceğinin yollarını arıyor. Ancak okullarda izlenen anlatım yoluyla öğretim, öğrenilen bilgilerin uzun vadede kalıcı olmasına katkıda bulunmuyor. Bunun yerine öğrencilerin yaparak öğrenebileceği, yani soyut bilgileri günlük hayatta kullanabileceği şekilde eğitim verilmeli.

Okullarda öğretmenler mümkün olduğunca çocukları buna yönlendirmeli. Bu konudaki en büyük görev ise ailelere düşüyor, bu nedenle çocuklarını yaparak öğrenebilecekleri etkinliklere yönlendirmeleri gerekiyor. Yaparak öğrenme, öğrencinin bir bilgiyi edinmesi için kendisinin tecrübe etmesini destekliyor. Bu öğrenme özellikle küçük yaşlardaki çocukların gelişimleri açısından önemli. Okullarda alışılageldik anlatım yoluyla öğrenme uzun vadede yetersiz kalıyor. Anlatım yoluyla öğretim, bazı temel bilgilerin kazanılması için etkili olabiliyor. Fakat uzun vadede öğrenilebilen bazı becerilerin geliştirilmesinde yetersiz kalıyor. Problem çözme, üretme, akıl yürütme, öğrenmeyi öğrenme gibi beceriler, yaparak öğrenme yoluyla daha etkili bir şekilde geliştirilebiliyor

YAPARAK ÖĞRENMEDE ÖĞRENCİ DAHA AKTİF
Okullarımızda genellikle anlatım yoluyla öğretim hâkim. Öğrencilerin dinleyerek öğrenmesine dayanır. Yaparak öğrenmede ise öğrenci daha aktif. Uygun yönlendirmelerle bilgiye ulaşması veya çeşitli becerileri deneyimlemesi istenir. Örneğin elektrik devreleri öğretilirken çizimlerle anlatmak yerine bizzat öğrencilere devre kurdurulur. Bilginin öğrencilere soyut şekilde aktarılması yerine onların bunu somut şekilde kullanması esas. Örneğin, matematik dersinde hacim kavramı öğretilirken doğrudan formülü verip soru çözmeden önce öğrencilerin birim küplerle prizmalar inşa ederek hacim formülünün nereden geldiğini keşfetmeleri önemsenir.

HER YAŞ GRUBU İÇİN UYGUN
Yaparak öğrenme her yaş grubunda uygulanabilir. Fakat küçük yaş gruplarında gelişimsel açıdan ayrı bir öneme sahip. Çocuklar için soyut kavramları öğrenmek kolay değil. Bu tip kavramları özümseyerek öğrenebilmek için dokunabildikleri, hissedebildikleri veya aktif olarak dâhil oldukları öğrenme deneyimlerine gereksinim duyarlar. Yaparak öğrenme bu açıdan küçük yaşlarda son derece önemli bir yaklaşım. Yaparak öğrenme yaklaşımı Türkiye’de geçmişte köy enstitülerinde uygulamıştı. Köyler için öğretmen yetiştiren bu okullardaki derslerin büyük bir kısmı uygulamalı gerçekleştiriyordu. Örneğin, tarım derslerinde soyut bilgilerle yetinilmiyor, bizzat sahada modern tarım tekniklerini kullanarak uygulama yapıyorlardı.

KALICI OLMASINI SAĞLIYOR
Anlatım yoluyla öğretim bazı temel bilgilerin kazanılması için etkili olabiliyor. Fakat uzun vadede öğrenilebilen bazı becerilerin geliştirilmesinde yetersiz kalıyor. Problem çözme, üretme, akıl yürütme, öğrenmeyi öğrenme gibi beceriler, bu yolla daha etkili bir şekilde geliştirilebiliyor. Doğru kullanıldığında, yaparak öğrenme yoluyla öğrenciler kavramları ezberlemek yerine daha nitelikli öğrenebiliyor. Bu sayede takip eden öğrenme deneyimlerinde önemli bir avantaj elde ediyorlar.

PROF. DR. ERDİNÇ ÇAKIROĞLU KİMDİR?
Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi dalında öğretim üyesi. 2000 yılında Indiana Üniversitesinden doktora derecesini aldıktan sonra, ODTÜ’de çalışmaya başladı. Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli hizmet içi ve hizmet öncesi matematik öğretmen eğitimi ve mesleki gelişim programlarında görev aldı. Matematik eğitiminin iyileştirilmesine ve sorunlarının giderilmesine yönelik okul temelli çeşitli proje ve öğretmen eğitimi çalışmaları yürüttü. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2005 ve 2013 yılı ilköğretim matematik dersi öğretim programlarını hazırlayan komisyonda görev aldı ve koordine etti. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış makaleleri, kitap bölümleri ve konferans bildirileri bulunuyor. Araştırma ve ilgi alanları arasında matematik öğretmen eğitimi, ilkokul ve ortaokul matematiğine yönelik öğretim tasarımı, STEM eğitimi ve tasarım temelli eğitim araştırmaları geliyor.

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