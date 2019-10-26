Başarılı sporcuya ek puan ve burs
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversiteye girişte başarılı sporculara ek puan ve burs verileceğini açıkladı.
2020-2021 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi öngörülen düzenleme hakkında Hürriyet’e bilgi veren Kasapoğlu, şöyle konuştu: “Bize kampusta yer gösteren her üniversitede Genç Ofis açacağız. 10 üniversitede açtık. Gençler bu ofisler aracılığıyla bakanlığımızın faaliyet, etkinlik, kurs ve gezilerinden daha etkin yararlanabilecek. Öğrenciler ofislerimizde çeşitli etkinlikler düzenleyebilecekleri gibi bizler de onlara kişisel gelişim, kültür-sanat gibi başlıklarda eğitimler vereceğiz. Önümüzdeki dönemde liselerde de açmayı planladığımız ofislerimizde arkadaşlarımıza çalışma ve staj imkânı da sunacağız. Gençlik merkezlerimizi bundan sonra gençlerle birlikte tasarlayacağız. Gençlik merkezlerimizde 2.5 milyona yakın üyemiz var.
Gamze KOLCU - Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU
Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında gençlerin projelerine 15 milyon liralık destek sağlıyoruz. Gençlerin gönüllülük, kültür ve sanat, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor, yenilikçi fikirler, çevre bilinci ve hayvanların korunması başlıklarındaki projelerine destek vereceğiz. Gençlerimizin fikirlerinin ve hayallerinin gerçeğe dönüşmesi için hayata geçirilen projenin kapsamını genişlettik ve ilkokul öğrencilerini de dahil ettik. Hem öğretmene destek vermiş olacağız hem de çocuklarımız ilkokuldan itibaren proje üretme felsefesiyle buluşmuş olacak. Geçtiğimiz yıl 3 bin 629 başvuru arasından 1001 tanesini hayata geçirdik. Bu yıl şimdiye kadar 15 bini aşkın hayal bizlere ulaştı.
EĞİTİM VE SPOR BİR ARADA
Eğitimle sporun birlikte yürüyebileceğini ispatlayacağız. Hem özel hem devlet üniversitelerinde başarılı sporculara eğitim bursu ve üniversiteye girişte ek puan vereceğiz. A üniversitesi ‘Beş tane sporcu bursum var’ diyecek. Beş sporcu o üniversiteye kayıt yaptıracak. Başarılı sporcunun ücretsiz ya da belli bir yüzde oranında indirimli okuması ya da özel bir kontenjanla oraya girmesi çok kıymetli. Sporcu genelde ‘eğitim mi spor mu’ ikilemi yaşıyor. 15-16 yıl emek verdiği spor hayatını bir çırpıda bırakmak zorunda kalıyor. Tıkanan mekanizmaları açacağız.
Bisiklet yolları geliyor. Belediyelerle, çevre bakanlığıyla işbirliği içindeyiz. Rektörlerimize ‘Bisiklet yolları yapın destekliyorum’ diyorum. Bisikleti yaygınlaştıracağız. “
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