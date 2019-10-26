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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Eğitim
Gamze KOLCU / ANKARA
Haber Giriş: 26.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Başarılı sporcuya ek puan ve burs

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversiteye girişte başarılı sporculara ek puan ve burs verileceğini açıkladı.

Başarılı sporcuya ek puan ve burs
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2020-2021 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi öngörülen düzenleme hakkında Hürriyet’e bilgi veren Kasapoğlu, şöyle konuştu: “Bize kampusta yer gösteren her üniversitede Genç Ofis açacağız. 10 üniversitede açtık. Gençler bu ofisler aracılığıyla bakanlığımızın faaliyet, etkinlik, kurs ve gezilerinden daha etkin yararlanabilecek. Öğrenciler ofislerimizde çeşitli etkinlikler düzenleyebilecekleri gibi bizler de onlara kişisel gelişim, kültür-sanat gibi başlıklarda eğitimler vereceğiz. Önümüzdeki dönemde liselerde de açmayı planladığımız ofislerimizde arkadaşlarımıza çalışma ve staj imkânı da sunacağız. Gençlik merkezlerimizi bundan sonra gençlerle birlikte tasarlayacağız. Gençlik merkezlerimizde 2.5 milyona yakın üyemiz var.

Başarılı sporcuya ek puan ve burs

Gamze  KOLCU - Dr. Mehmet Muharrem KASAPOĞLU

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında gençlerin projelerine 15 milyon liralık destek sağlıyoruz. Gençlerin gönüllülük, kültür ve sanat, fiziksel aktivite, egzersiz ve spor, yenilikçi fikirler, çevre bilinci ve hayvanların korunması başlıklarındaki projelerine destek vereceğiz. Gençlerimizin fikirlerinin ve hayallerinin gerçeğe dönüşmesi için hayata geçirilen projenin kapsamını genişlettik ve ilkokul öğrencilerini de dahil ettik. Hem öğretmene destek vermiş olacağız hem de çocuklarımız ilkokuldan itibaren proje üretme felsefesiyle buluşmuş olacak. Geçtiğimiz yıl 3 bin 629 başvuru arasından 1001 tanesini hayata geçirdik. Bu yıl şimdiye kadar 15 bini aşkın hayal bizlere ulaştı.

EĞİTİM VE SPOR BİR ARADA

Eğitimle sporun birlikte yürüyebileceğini ispatlayacağız. Hem özel hem devlet üniversitelerinde başarılı sporculara eğitim bursu ve üniversiteye girişte ek puan vereceğiz. A üniversitesi ‘Beş tane sporcu bursum var’ diyecek. Beş sporcu o üniversiteye kayıt yaptıracak. Başarılı sporcunun ücretsiz ya da belli bir yüzde oranında indirimli okuması ya da özel bir kontenjanla oraya girmesi çok kıymetli. Sporcu genelde ‘eğitim mi spor mu’ ikilemi yaşıyor. 15-16 yıl emek verdiği spor hayatını bir çırpıda bırakmak zorunda kalıyor. Tıkanan mekanizmaları açacağız.

Bisiklet yolları geliyor. Belediyelerle, çevre bakanlığıyla işbirliği içindeyiz. Rektörlerimize ‘Bisiklet yolları yapın destekliyorum’ diyorum. Bisikleti yaygınlaştıracağız. “

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