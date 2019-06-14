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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
14.06.2019 - 15:02, Son Güncelleme:/

Başarılı öğrencilere cumhuriyet altını

Eğitim alanındaki başarıları teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen ödül programlarından biri olan ‘Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri’, törenle sahiplerini buldu. Merhum Sakıp Sabancı’nın teşviği üzerine Dilek Sabancı tarafından yaptırılan Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden ilk üç derece ile mezun olan öğrencilere toplamda 50 Cumhuriyet altını verildi.

Başarılı öğrencilere cumhuriyet altını
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Merhum Sakıp Sabancı’nın teşviğiyle Dilek Sabancı tarafından yaptırılan Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde mezuniyet töreni düzenlendi. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı Yöneticileri ve mezun öğrencilerin ailelerinin katıldığı törende, okul birincisi Elif Özalp’e 25, ikincisi Ayfer Ezer’e 15 ve üçüncüsü Dilara Bayburtlu’ya 10 Cumhuriyet altını ve başarı sertifikaları verildi.

İNANDIĞINIZ YOLDA CESARETLE İLERLEYİN
Mezuniyet töreninde konuşma yapan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Bizler Sabancı Vakfı olarak, 45 yıldır bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprakların insanlarıyla paylaşmak için çalışıyoruz. Sabancı Vakfı, gençlerin eğitimine katkı sağlama hedefiyle kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin her bölgesine eğitim kurumlarından öğretmenevlerine, öğrenci yurtlarından kültür merkezlerine kadar, aralarında Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yer alan, 120’yi aşkın kalıcı eser kazandırdı. Bugüne kadar okulumuzdan mezun olan öğrencilerin gösterdiği başarılar bu hedefe ulaştığımızın en güzel göstergesidir. Sizlerle gurur duyuyoruz. Eğitim öğretim hayatı süresince kazanılan olgunlaşma ve iyi insan olma süreci bütün bir ömür boyunca devam ediyor, bu sürecin sizler için de devam edeceğine tüm kalbimle inanıyorum. Bundan sonraki eğitim ve öğretim hayatınızda daima kendinize güvenin, risk almayı bilin ve inandığınız yolda cesaretle ilerleyin. Sabancı Vakfı olarak siz mezunlarımızı kutluyor; onları yetiştiren Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin değerli öğretmenlerine ve ailelerine emekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 2018-2019 eğitim yılında 280 öğrenci mezun oldu. Sabancı Vakfı, Dilek Sabancı Eğitim Ödülleri kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda en yüksek puanı alan ve üniversiteye yerleşen üç öğrenciye lisans öğrenimleri süresince, ‘Dilek Sabancı Başarı Bursu’ veriyor.

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