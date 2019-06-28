Başarılı öğrencilere burs imkânı
MEB, 2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nu açıkladı. Bazı özel liseler ise başarılı öğrencilere burs olanakları sağlıyor. LGS’de başarı elde eden öğrenciler, özel bir liseye yüzde 100 burs imkânıyla eğitim alma hakkı elde edecek.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nu açıklamasının ardından, bu yıl 9'uncu sınıfa başlayacak olan öğrenci ile velilerini yakından ilgilendiren tercih süreci başladı. Doğa Koleji de okula kabul koşulları ve burs olanaklarını açıkladı. Buna göre Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarılı olan öğrenciler, Doğa Anadolu Liseleri ile Fen ve Teknoloji Liseleri’nde yüzde 100’e varan bursla eğitim alma fırsatı elde edecek.
‘İYİ BİR LİSE GELECEĞE ÖĞRENCİLERİ HAZIRLAMALI’
Okulun Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman, öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için hazırlıkların tamamladığını belirtti. İzgiman, tercih dönemindeki öğrenci ve velilerine şu önerilerde bulundu:
“Merkezi yerleşme sistemine dahil olacak öğrenciler, geçmiş yıllarda olduğu gibi önce yerel yerleşme tercih sistemine dahil olacak. Yerel yerleşme tercihlerinde öğrenciler ilk üç okulu kendi kayıt alanından tercih etmek zorunda. Ayrıca, aynı okul türünden üç tercih yapabilirler. Merkezi yerleşme tercihleriyle ilgili bilgi almak isteyen veliler ve okullar, MEB robotu aracılığıyla okulların geçen yılki yüzdelik dilimini öğrenebilir. Bu süreçte özel okullara yönelen velilerin, araştırmalarını detaylandırarak okulları iyi tanımaları gerekiyor. İyi bir lise, öğrencileri hem akademik anlamda hem de çok yönlü olarak geleceğe hazırlamalı.”
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