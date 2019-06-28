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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
28.06.2019 - 13:08, Son Güncelleme:/

Başarılı öğrencilere burs imkânı

MEB, 2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nu açıkladı. Bazı özel liseler ise başarılı öğrencilere burs olanakları sağlıyor. LGS’de başarı elde eden öğrenciler, özel bir liseye yüzde 100 burs imkânıyla eğitim alma hakkı elde edecek.

Başarılı öğrencilere burs imkânı
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nu açıklamasının ardından, bu yıl 9'uncu sınıfa başlayacak olan öğrenci ile velilerini yakından ilgilendiren tercih süreci başladı. Doğa Koleji de okula kabul koşulları ve burs olanaklarını açıkladı. Buna göre Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) başarılı olan öğrenciler, Doğa Anadolu Liseleri ile Fen ve Teknoloji Liseleri’nde yüzde 100’e varan bursla eğitim alma fırsatı elde edecek.

‘İYİ BİR LİSE GELECEĞE ÖĞRENCİLERİ HAZIRLAMALI’
Okulun Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman, öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için hazırlıkların tamamladığını belirtti. İzgiman, tercih dönemindeki öğrenci ve velilerine şu önerilerde bulundu:
“Merkezi yerleşme sistemine dahil olacak öğrenciler, geçmiş yıllarda olduğu gibi önce yerel yerleşme tercih sistemine dahil olacak. Yerel yerleşme tercihlerinde öğrenciler ilk üç okulu kendi kayıt alanından tercih etmek zorunda. Ayrıca, aynı okul türünden üç tercih yapabilirler. Merkezi yerleşme tercihleriyle ilgili bilgi almak isteyen veliler ve okullar, MEB robotu aracılığıyla okulların geçen yılki yüzdelik dilimini öğrenebilir. Bu süreçte özel okullara yönelen velilerin, araştırmalarını detaylandırarak okulları iyi tanımaları gerekiyor. İyi bir lise, öğrencileri hem akademik anlamda hem de çok yönlü olarak geleceğe hazırlamalı.”

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