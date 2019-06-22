Başarılı mezunlara burs desteği
Başarılı öğrencilerin eğitimleri teşvik ediliyor. Ortaokul mezunlarından ilk üç dereceye sahip olan öğrenciler, eğitimlerine burs desteğiyle devam edecek.
Sakıp Sabancı Ortaokulu’ndan, ilk üç dereceyle mezun olan öğrencilere ödül verildi. 2018-2019 eğitim-öğretim dönemlerinden en yüksek dereceyle mezun olan ilk üç öğrenciye, toplamda 50 Cumhuriyet altını verildi. Sabancı Vakfı’nın ödül programı kapsamında verilen ödüllerle, öğrencilerin eğitimlerine destek vermek amaçlandı. Birinci olan Tutku Özdeniz’e 25, ikinci olan Kıymet Besler’e 15 ve üçüncülükle mezun olan Arda Abakay’a 10 Cumhuriyet altını ve başarı sertifikaları verildi. Dereceyle mezun olarak Sakıp Sabancı Eğitim Ödülü alan üç öğrenci, lise öğrenimleri boyunca da başarı bursuyla desteklenecek.
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