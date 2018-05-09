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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
DHA
09.05.2018 - 17:11, Son Güncelleme:

Başarılı kız öğrencilere destek

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Başarılı kız öğrencilere destek

Aydın Doğan Vakfı’nın yaptırdığı yurtlarda ve ‘Baba Beni Okula Gönder’ seferberliği kapsamında yaptırılan yurtlarda kalan en başarılı 36 kız öğrenci, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Aydın Doğan Vakfının yaptırdığı yurtlarda ve Baba Beni Okula Gönder seferberliği kapsamında yaptırılan yurtlarda kalan 36 kız öğrenci, Başarı Beni İstanbula Götürüyor gezisi kapsamında öğretmenleriyle birlikte 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbulda ağırlandı. Vakfın 2009 yılından beri düzenlediği organizasyonda bu yıl Ağrı, Erzurum, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kars, Osmaniye, Tekirdağdan gelen öğrenciler, gezi süresince Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Ayasofya gibi İstanbul’un tarihi mekanlarını görmenin yanı sıra kültürel etkinliklere de katıldı. Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin tanıtım programlarında üniversiteler hakkında bilgi alan öğrenciler, ayrıca Hepsiburada ofisini de ziyaret ederek e-ticaret ve şirket birimlerinin işleyişleri hakkında yetkililerden bilgi alma fırsatı yakaladılar.

Başarılı kız öğrenciler için Doğan Holding’te bir ödül töreni düzenlendi. Tören öncesi Doğan Holding bünyesinde çalışan kadın konuşmacılar, öğrencilere eğitimin önemini, üniversite okumalarını ve meslek sahibi olmalarını istediler. Aydın Doğan Vakfı ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de, tören öncesi öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Öğrenciler, Hanzade Doğan Boyner ile birlikte gruplar halinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

DAHA ÇOK YOL VAR
Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Günümüz toplumlarında kadının rolü hala ideal noktadan uzak ve gelişim için gidilecek daha çok yol var. Cinsiyet eşitliği açısından, karşılaştığımız zorlukların temelinde, basitçe ifade etmek gerekirse eski alışkanlıklar ve önyargılar yatıyor. Sosyal normlara, kurallara, varsayımlara ve beklentilere sirayet etmiş bu önyargılar, cinsiyete dayalı kalıplar, üstü kapalı mesajlar; kızlarımızın, kadınlarımızın gerek toplumsal yaşamda gerekse iş dünyası ve akademik dünyada arka planda bırakılmasına yol açıyor. Fakat bu durum, kötümserliğe ya da eylemsizliğe kapılmak için bir neden değil. Çok önemli yollar katedildi. Bugün burada birçok üst düzey yönetici sizleri görmeye geldi. Sizler de onlardan feyz alıp onlar gibi olmayı planlamalısınız. Dünya değişti ve biz hep beraber bu eşitsizlikleri aşabilecek güçteyiz. Kadınlar erkekler hep beraber” dedi.

Fetvacı konuşmasına şöyle devam etti:
“Önyargıların, kalıplaşmış söylemlerin, kültürel kalıntıların sizi hedefinizden alıkoymasına asla izin vermeyin. Sizin gibi başarılı genç kızlarımızı, karşımızda böyle arzulu, heyecanlı görmek bizi motive ediyor. Ancak şunu unutmayın; sizin de eğitimlerinizi tamamlayarak, sizden sonraki arkadaşlarınıza ilham kaynağı olmanız çok önemli. Bu anlamda her biriniz birer rol modelsiniz. Dünyada zaten kadınların eğitimi ile ülkeler sosyal ve ekonomik olarak gelişiyorlar. Bu problem sadece bizde değil dünyanın her tarafında var. Ama bu bizim daha da iyiyi istememiz için bir özür değil. Biz sizinle gurur duyuyoruz, sizin de kendinizle gurur duymanızı istiyoruz. Öncelikle öğretmenlerinize sonra hepinize teşekkür ediyorum.”

36 ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİNE ÖDÜL
Konuşmaların ardından yurtlarının en başarılı 36 öğrencisi ve öğretmenleri, ödüllerini Vakıf Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Doğan Holding CEO’su Yağmur Şatana, Suzuki Genel Müdürü Ümit Karaarslan ve Doğan Egmont Genel Müdürü Gülgün Çarkoğlu’nun elinden aldılar. Başarılı öğrencilere Hepsiburada tarafından taşınabilir bilgisayar hediye edilirken, ayrıca tüm öğretmen ve öğrencilere hediye çeki ve çeşitli hediye kitaplar verildi. Tören toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

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