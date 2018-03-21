Başarılı iş insanları bu akademide toplanıyor

Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Meslekte Altın Kariyer ve Liderlik Akademisi” altıncı haftasında Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Başkanı ve Bahat Hastaneleri Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Gyn. Op. Dr. Reşat Bahat’a ev sahipliği yapıyor. Meslek Yüksekokulu Müdürü Zeynep Banu Dalaman’ın moderatör olarak yer alacağı program, Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi Fatma Altınbaş Konferans Salonu’nda, 21 Mart saat 14.00’te yapılacak. “Meslekte Altın Kariyer ve Liderlik Akademisi”, her hafta Çarşamba günleri farklı sektörlerde başarıya ulaşmış iş insanları ve yöneticilerle öğrencileri bir araya getiriyor. Bu sayede öğrenciler, alanında uzman kişilerin bilgi, beceri ve tecrübelerinden faydalanıyor.