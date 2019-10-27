Başarılı eğitimciler kitapla tanıtıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, ‘Dünya Eğitimine Yön Verenler’ adlı bir kitap yayımladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’ın editörlüğünde hazırlanan kitapta UNESCO’nun belirlediği eğitimciler yer alıyor.
Bunların Türkiye’deki eğitimcilere motivasyon kaynağı olabileceklerini belirten Safran, iki cilt halinde yayımlanan kitapla ilgili şunları söyledi:
“Bu kitap eğitimcilerin kendi ülkelerinde toplumsal, sosyal, ekonomik, eğitimsel anlamda kalkınmaya yönelik eğitimle ilgili yaptıkları faaliyetleri anlatıyor. Bizim eğitimcilerimizin sadece eğitim alanında değil, eğitimle ilgili farklı alanlarda neler yapabileceklerine dair ufuk açmaya yönelik bir çalışma. Kitapta yer alanlar, önsözünde de belirtildiği gibi UNESCO’nun dünyada tanımış olduğu eğitimciler. Biz, kendi kültür coğrafyamızda olan ülkelerin eğitimcilerini seçtik. Bu eğitimcilerin tamamı 200 civarında, biz 50 civarında eğitimciye yer verdik. Kültür coğrafyamıza yakın eğitimcilerin kendi ülkelerinde yaptıkları faaliyetleri anlatan bir tercüme. UNESCO’nun Fransa merkez sayfasında Fransızca ve İngilizce metinleri de mevcut. Bizim eğitimcilerimiz de bunları başarabilecek insanlar. Böyle bakış açısı geliştirmemiz gerekiyor. Bu rol modellerin başarısı bizim eğitimcilerimize de motivasyon kaynağı olabilir.”
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