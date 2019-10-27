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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Esra ÜLKAR
Haber Giriş: 27.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Başarılı eğitimciler kitapla tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, ‘Dünya Eğitimine Yön Verenler’ adlı bir kitap yayımladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’ın editörlüğünde hazırlanan kitapta UNESCO’nun belirlediği eğitimciler yer alıyor.

Başarılı eğitimciler kitapla tanıtıldı
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Bunların Türkiye’deki eğitimcilere motivasyon kaynağı olabileceklerini belirten Safran, iki cilt halinde yayımlanan kitapla ilgili şunları söyledi:

“Bu kitap eğitimcilerin kendi ülkelerinde toplumsal, sosyal, ekonomik, eğitimsel anlamda kalkınmaya yönelik eğitimle ilgili yaptıkları faaliyetleri anlatıyor. Bizim eğitimcilerimizin sadece eğitim alanında değil, eğitimle ilgili farklı alanlarda neler yapabileceklerine dair ufuk açmaya yönelik bir çalışma. Kitapta yer alanlar, önsözünde de belirtildiği gibi UNESCO’nun dünyada tanımış olduğu eğitimciler. Biz, kendi kültür coğrafyamızda olan ülkelerin eğitimcilerini seçtik. Bu eğitimcilerin tamamı 200 civarında, biz 50 civarında eğitimciye yer verdik. Kültür coğrafyamıza yakın eğitimcilerin kendi ülkelerinde yaptıkları faaliyetleri anlatan bir tercüme. UNESCO’nun Fransa merkez sayfasında Fransızca ve İngilizce metinleri de mevcut. Bizim eğitimcilerimiz de bunları başarabilecek insanlar. Böyle bakış açısı geliştirmemiz gerekiyor. Bu rol modellerin başarısı bizim eğitimcilerimize de motivasyon kaynağı olabilir.” 

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