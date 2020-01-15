‘Başarı ve kariyer’ dersi rektörden

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, lise öğrencileriyle başarı ve kariyer planlaması hakkında söyleşi yaptı. Rektör Çakmak, Atatürk Lisesi Konferans Salonu'nda ‘Kariyer Günleri’ etkinliği kapsamında düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’ programında lise öğrencileriyle bir araya geldi. Çakmak, söyleşide öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunup, başarılı olmaları ve iyi bir kariyer edinmeleri konusunda yol gösterici bilgiler verdi.

Gençlerle bir arada olmanın kendisini mutlu ettiğini söyleyen rektör Prof. Dr. Çakmak, şunları söyledi:

“İş hayatında başarılı olmanın yolu, mesleğini ve görevini sevmekten geçer. İleride hangi mesleği icra ederseniz edin, o işi hakkıyla severek, özümseyerek sürdürün. Başarısız insanlar da yaptığı işi sevmeyen ve yük olarak gördüğü, işini özümsemediği için mutlu olmayan insanlardır ama belki de çok para kazanan insanlar da aslında başarısız insanlardır."