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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Esra ÜLKAR
Haber Giriş: 24.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Başağaç'ın MFÖ'sü: "3 yılı dolan gidiyor ama biz buradayız"

Beş yıl önce atandıkları Şırnak’ın Başağaç köyündeki okulu baştan aşağı yenileyen, kampanyalar düzenleyip öğrencilerin giyimden kırtasiyeye her türlü eksiğini gidermeye çalışan Mehmet, Fatih ve Ömer öğretmenler, “Biz tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını giderelim ki onlara sadece çalışmak kalsın” diyor.Şırnak'ın merkeze 30 kilometre mesafedeki Başağaç köyünün okulu, üç idealist öğretmeni buluşturdu. Okul müdürü Fatih Açıkgöz Osmaniye’den, müdür yardımcısı Mehmet Esen Adıyaman’dan, sınıf öğretmeni Ömer Özcan Ordu’dan köye atandı. Üç öğretmen köyün okulunu yenileyip, sınıfları, kapıları boyayıp bambaşka bir çehreye kavuşturdu. Zorunlu görev süreleri dolmasına rağmen köyden gitmeyi düşünmüyorlar.

Başağaç'ın MFÖ'sü: "3 yılı dolan gidiyor ama biz buradayız"
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

İnterneti olmayan köyde akıllı tahta da olmayınca kolejlerle iletişime geçip projeksiyon cihazı istediler. Bu girişimlerle bir kolej okula dokuz cihaz hediye etti.

KÖYLÜ DE GELİYOR

Sosyal medya üzerinden her yıl mont ve bot kampanyaları yapıp ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıran öğretmenler köyde MFÖ (Mehmet-Fatih-Ömer) olarak anılıyor. Üçlüden Müdür Fatih Açıkgöz okulda yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı:

Başağaçın MFÖsü: 3 yılı dolan gidiyor ama biz buradayız

“Okulu komple boyadık, çatısını yaptık. Kapıları yeniledik. Kütüphanesi yoktu. Sosyal medya üzerinden kitaba ihtiyacımız olduğunu söyleyip 5 bin kitap topladık. Herkese açık bir kütüphane yaptık. Sadece öğrenciler değil, tüm köylü de geliyor. Üç yıldır bot ve mont yardım kampanyası yapıyoruz. Şırnak’ta yaklaşık 30 köyde her okulda ihtiyaç sahibi öğrencileri belirliyoruz. Bot ve mont ile kırtasiye malzemesi yardımı yapıyoruz. İki yılda 2 bin 500 öğrenciye bunları dağıttık. Bu seneki hedefimiz 5 bin öğrenci. Büyüklerimiz ‘Bizim imkânlarımız kısıtlıydı’ derdi. Biz tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını giderelim ki onlara sadece çalışmak kalsın.”

Başağaçın MFÖsü: 3 yılı dolan gidiyor ama biz buradayız

BAŞKA İLLERE DE YARDIM

“Sosyal medya üzerinden öğretmen arkadaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Altı engelli bireye tekerlekli sandalye yardımı yaptık. Bir öğrencimiz vardı, annesi ‘Kaymakamlığa başvurduk, 5-10 senedir sandalye bekliyoruz’ diyordu. Bir proje başlattık ve akülü tekerlekli sandalye aldık. Daha sonra farklı illerdeki ihtiyaç sahiplerine de dağıtmaya devam ettik. Sosyal medya üzerinden kampanya başlattık, hem sandalye almak için bağış topladık hem de ihtiyaç sahiplerini belirledik. Üniversitede birlikte okuduğumuz, şu an öğretmen olan arkadaşlarımız farklı illere atandı. Onlarla iletişime geçiyoruz. Ağrı’ya, Bingöl’e, Osmaniye’ye, Adıyaman’a, Şırnak’a akülü ve tekerlik sandalye gönderdik.”

ÜÇ ÖĞRENCİYE BURS

“Üç yıl önce TEOG birincisi çıkardık. Biz köy okuluyuz, bizim için büyük başarı. Elektriklerin 5-10 gün kesildiği zamanlar oluyor. Kaymakam ve il özel idaresi görüşüp voleybol filesi, basket potaları ve kale direklerinin olduğu bir saha kazandırdık okula. Boş olduğumuz zamanlarda kolejlere mail atıp, ulaşmaya çalıştık. İnternet altyapısı olmadığı için akıllı tahta gelmiyor. Kolejlerden her sınıfa bir projeksiyon cihazı istedik. TED Ankara dokuz tane gönderdi. Üç öğrencimize yine sosyal medya aracılığıyla burs bağladık.”

Başağaçın MFÖsü: 3 yılı dolan gidiyor ama biz buradayız

‘BURASI DA BİZİM’

“Üç senesi dolan öğretmen burada durmuyor, gitmeyi düşünüyor. Ama biz hiç bunu düşünmedik. Her yer bizim diyoruz. Doğu-batı diye dışlamayalım. Her okula sahip çıkmalıyız. Buradakiler de bizim öğrencilerimiz. Eğitim öğretime baktığımızda, Şırnak son sıralarda çünkü öğretmenler gidiyor. Önyargıyla buraya yaklaşılmamalı. Her yer bizim, sloganımız bu. Gitmeyi de düşünmüyoruz. Uzun yıllar buradayız.”

‘KÜS AİLELERİ BARIŞTIRDIK

“KÖYDE küs aileleri barıştırmak için okul bahçesinde iftar yemeği gibi sosyal faaliyetler yapıyoruz. Bir öğrencimiz bile vatan, millet aşkıyla yetişsin bizim için büyük kazanç. Eskiden okul müdürüne taş atan, camları kıran öğrenciler vardı. Örneğin, eski bir öğrencimiz, okula taş atar zarar vermeye çalışırdı. Annesi o küçükken ölmüş. Üvey annesi işkence etmiş, babası terk etmiş. Dedesinin yanında kalıyordu. Onu okula kazandırdık. Şimdi spor lisesinde okuyor. Bir öğrenciyi kazanırsak ne mutlu bize. Her şey akademik başarı değil. Bu çocukları vatan, millet aşkıyla da yetiştirmemiz lazım.”

KUŞ DA VAR BALIK DA

“OKULDA kuş ve akvaryum var. Şimdi bir de beceri ve tasarım atölyeleri kapsamında ‘tabiat atölyesi’ yaptık. Okulun bahçesine ahır inşa ettik, kurulumunda öğretmenlerimiz çalıştı. Tavuk, hindi, bıldırcın, keçi, ördek gibi hayvanlar da besleyeceğiz. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz.”

 

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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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