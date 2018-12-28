Balerin Zeynep Avrupa birincisi
15 yaşındaki balerin Zeynep Sude Taşdelen, ‘Youth America Grand Prix’nin Avrupa’daki yarı finalinde birinci oldu.
SAHNEDE kuğu gibi süzülmek için çok fazla zaman ve emek vermek gerekiyor. Bu fedakârlıkların karşılığını görmek ise paha biçilemez bir duygu. 15 yaşındaki Zeynep Sude Taşdelen bu duyguyu yakın zamanda tadanlardan. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı 10’uncu sınıf öğrencisi olan Zeynep Sude, dünyanın en prestijli uluslararası bale yarışması olarak kabul edilen ‘Youth America Grand Prix’nin ‘klasik bale’ kategorisinde birinci oldu. İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen yarı finalde 15-18 yaş büyükler kategorisinde yarışan Taşdelen, 89 yarışmacı arasından bu başarıyı elde etti. Nisanda New York’ta yapılacak final yarışmasına katılacak olan genç balerine yurtdışındaki okullardan da burs teklifi yağdı.
Bale Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi Işıl Konya Alataş, öğrencilerinin başarısından dolayı mutlu olduklarını söylüyor.
Baleye dokuz yaşında başladığını belirten Taşdelen, yarışma sürecinin zor olduğunu, eğitimine yurtdışında devam edeceğini belirtiyor. Öte yandan, aynı okuldan Yasemin Kayabay da (12) Barselona’da yarı finali düzenlenen uluslararası bale yarışması ‘Youth America Grand Prix’de Türkiye’yi temsil etti. Kayabay, 12- 14 yaş küçükler kategorisinde, 120 yarışmacı arasından hem klasik bale hem de modern dans performansıyla ilk 12’ye girdi. Karabay da Türkiye adına kazandığı bu başarıdan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.
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