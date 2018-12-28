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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
28.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:/

Balerin Zeynep Avrupa birincisi

15 yaşındaki balerin Zeynep Sude Taşdelen, ‘Youth America Grand Prix’nin Avrupa’daki yarı finalinde birinci oldu.

Balerin Zeynep Avrupa birincisi
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

SAHNEDE kuğu gibi süzülmek için çok fazla zaman ve emek vermek gerekiyor. Bu fedakârlıkların karşılığını görmek ise paha biçilemez bir duygu. 15 yaşındaki Zeynep Sude Taşdelen bu duyguyu yakın zamanda tadanlardan. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı 10’uncu sınıf öğrencisi olan Zeynep Sude, dünyanın en prestijli uluslararası bale yarışması olarak kabul edilen ‘Youth America Grand Prix’nin ‘klasik bale’ kategorisinde birinci oldu. İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen yarı finalde 15-18 yaş büyükler kategorisinde yarışan Taşdelen, 89 yarışmacı arasından bu başarıyı elde etti. Nisanda New York’ta yapılacak final yarışmasına katılacak olan genç balerine yurtdışındaki okullardan da burs teklifi yağdı.

Balerin Zeynep Avrupa birincisi

Bale Anasanat Dalı Araştırma Görevlisi Işıl Konya Alataş, öğrencilerinin başarısından dolayı mutlu olduklarını söylüyor.

Baleye dokuz yaşında başladığını belirten Taşdelen, yarışma sürecinin zor olduğunu, eğitimine yurtdışında devam edeceğini belirtiyor. Öte yandan, aynı okuldan Yasemin Kayabay da (12) Barselona’da yarı finali düzenlenen uluslararası bale yarışması ‘Youth America Grand Prix’de Türkiye’yi temsil etti. Kayabay, 12- 14 yaş küçükler kategorisinde, 120 yarışmacı arasından hem klasik bale hem de modern dans performansıyla ilk 12’ye girdi. Karabay da Türkiye adına kazandığı bu başarıdan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. 

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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