Bakırköy’de ‘Robotik ve Kodlama Festivali’
Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘Robotik ve Kodlama Festivali’ ‘İstanbul Havacılık Müzesi’nde başladı. Festivalde, öğrenci ve öğretmenlere yönelik drone, maket uçak, STEM, robotik, kodlama ve havacılık temalı atölye, konferans ve yarışmalar yer alıyor.
Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘Robotik ve Kodlama Festivali’ ‘İstanbul Havacılık Müzesi’nde başladı. ‘Hayallerimizi Uçuyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğin bu yıl tarihi 2-3 Mayıs olarak belirlendi. Öğrencilere yönelik drone ve maket uçak yarışları, mini sumo ve çizgi izleyen robot yarışları, robotik, kodlama, dijital zekâ, makine öğrenme (AI/ML), 3D yazıcı, Arduino, We Do2, 3B yazıcı, tasarım, seramik ebru, resim gibi atölyelerin olduğu programa Türkiye’nin her yerinden katılım sağlanıyor. Aynı zamanda, öğretmen ve yöneticiler için tasarım odaklı düşünme, proje tabanlı düşünme, ters yüz eğitim ve müze drama gibi sunum, seminer ve atölyeler de yapılıyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik ‘Uğur Okulları’ ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.
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