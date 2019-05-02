Bakırköy’de ‘Robotik ve Kodlama Festivali’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBakırköy’de ‘Robotik ve Kodlama Festivali’
GeriEğitim Bakırköy’de ‘Robotik ve Kodlama Festivali’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
02.05.2019 - 17:46, Son Güncelleme:/

Bakırköy’de ‘Robotik ve Kodlama Festivali’

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘Robotik ve Kodlama Festivali’ ‘İstanbul Havacılık Müzesi’nde başladı. Festivalde, öğrenci ve öğretmenlere yönelik drone, maket uçak, STEM, robotik, kodlama ve havacılık temalı atölye, konferans ve yarışmalar yer alıyor.

Bakırköy’de ‘Robotik ve Kodlama Festivali’
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘Robotik ve Kodlama Festivali’ ‘İstanbul Havacılık Müzesi’nde başladı. ‘Hayallerimizi Uçuyoruz’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğin bu yıl tarihi 2-3 Mayıs olarak belirlendi. Öğrencilere yönelik drone ve maket uçak yarışları, mini sumo ve çizgi izleyen robot yarışları, robotik, kodlama, dijital zekâ, makine öğrenme (AI/ML), 3D yazıcı, Arduino, We Do2, 3B yazıcı, tasarım, seramik ebru, resim gibi atölyelerin olduğu programa Türkiye’nin her yerinden katılım sağlanıyor. Aynı zamanda, öğretmen ve yöneticiler için tasarım odaklı düşünme, proje tabanlı düşünme, ters yüz eğitim ve müze drama gibi sunum, seminer ve atölyeler de yapılıyor. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik ‘Uğur Okulları’ ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber

Üniversiteden insansız deniz aracı projesine destek

DGS için ‘sıkça sorulan sorular ve cevapları’ yayımlandı

Gelecek, kişiliğe uygun mesleklerde

Tekstil mühendisliğini seçenlere asgari ücret kadar burs